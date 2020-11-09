Тихановская ответила, чей на самом деле Крым

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что в соответствии с нормами международного права аннексированный Россией Крым принадлежит Украине.

Также политик оценила помощь Украины в поддержке белорусского народа, назвав ее "важной" и "символической", передает "Укринформ".

"Моя личная точка зрения – есть международный закон, законодательство. И на основании международного законодательства Крым, конечно, принадлежит Украине", – подчеркнула она.

Комментируя военное вторжение России на Донбассе, Тихановская сказала, что выступает "против любого проявления агрессии".

При этом она добавила, что не может говорить от имени будущего президента Беларуси, которого белорусский народ выберет после свержения режима Лукашенко.

"Мы будем такие вопросы решать уже когда мы победим у себя. Я уверена, что у будущего президента будет своя какая-то принципиальная позиция, у белорусского народа", – пояснила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, Светлана Тихановская назвала аннексию украинского полуострова Россией в 2014 году кровавой войной.