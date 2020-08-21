Тихановская отказалась от участия в перевыборах президента Беларуси

Лидер оппозиции в Беларуси Светлана Тихановская заявила, что в случае назначения новых выборов не собирается выдвигать свою кандидатуру.

Тихановская в интервью телеканалу Белсат сообщила, что с нее "хватит политики".

При этом она ушла от ответа на вопрос, планирует ли баллотироваться ее муж Сергей Тихановский.

"Освобождение политзаключенных – одно из требований бастующих, одно из требований белорусского народа. Я не планирую сама [участвовать в выборах]", – заявила она.

Светлана Тихановская

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тихановская заявила, что намерена создать в Беларуси Координационный совет для обеспечения трансфера власти. Накануне в ее штабе заявили о готовности к переговорам об уходе Лукашенка с поста президента страны.

Также Тихановская намерена объявить себя новым президентом государства, хотя сам Лукашенко заявил, что выборы состоялись и пригрозил, что белорусы будут "стоять на коленях", если "потеряют" его.