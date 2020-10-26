Тихановская официально объявила "народную забастовку" в Беларуси
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская 26 октября официально объявила о начале "народной забастовки" в Беларуси.
Заявление опубликовали на ее официальной странице в Telegram. Тихановская подчеркнула, что срок выполнения "народного ультиматума" вышел.
По ее словам, забастовка – это следующий шаг беларусов к свободе, прекращению насилия и новым выборам.
"Беларусы знают: 26 октября главная работа – показать, что никто не будет работать на режим. Работники государственных заводов и предприятий, транспортники и шахтёры, преподаватели и студенты с самого утра начали бастовать", – отметила Тихановская.
Оппозиционерка выразила уверенность, что частный бизнес, религиозные общины, культурные и спортивные деятели, айтишники поддержат бастующих и остановят свою работу на день.
"Ведь забастовка госпредприятий – это рычаг экономического давления. А забастовка частных компаний – проявление солидарности каждого с каждым, и это не менее важно", – пояснила она.
Тихановская призвала поддержать работников МАЗ, ГродноАзот, МТЗ, МЗКТ, Нафтана, Беларуськалия и других заводов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская обратилась к самопровозглашенному президенту страны Лукашенко и дала ему 13 дней, чтобы выполнить три требования.
Позже Тихановская заявила, что верит в успех "Народного ультиматума". По ее мнению, дедлайн, выставленный Лукашенко, в любом случае не ослабляет позицию белорусского народа и его волю.
В последний день "ультиматума", 25 октября, люди в разных городах Беларуси вышли на протесты в его поддержку. При этом в Минск начали стягивать спецтехнику – на опубликованных в сети снимках со столицы страны была видна колона военной техники, а также ограждения, которые устанавливали люди в форме на Октябрьской площади.