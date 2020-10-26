Тихановская официально объявила "народную забастовку" в Беларуси

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская 26 октября официально объявила о начале "народной забастовки" в Беларуси.

Заявление опубликовали на ее официальной странице в Telegram. Тихановская подчеркнула, что срок выполнения "народного ультиматума" вышел.

По ее словам, забастовка – это следующий шаг беларусов к свободе, прекращению насилия и новым выборам.

"Беларусы знают: 26 октября главная работа – показать, что никто не будет работать на режим. Работники государственных заводов и предприятий, транспортники и шахтёры, преподаватели и студенты с самого утра начали бастовать", – отметила Тихановская.

Оппозиционерка выразила уверенность, что частный бизнес, религиозные общины, культурные и спортивные деятели, айтишники поддержат бастующих и остановят свою работу на день.

"Ведь забастовка госпредприятий – это рычаг экономического давления. А забастовка частных компаний – проявление солидарности каждого с каждым, и это не менее важно", – пояснила она.

Тихановская призвала поддержать работников МАЗ, ГродноАзот, МТЗ, МЗКТ, Нафтана, Беларуськалия и других заводов.

Тихановская официально объявила "народную забастовку" . Светлана Тихановская в Telegram

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