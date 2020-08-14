Тихановская объявила о создании совета для передачи власти в Беларуси

Оппозиционерка Светлана Тихановская намерена создать в Беларуси Координационный совет для обеспечения трансфера власти.

Своими планами главная конкурентка действующего президента страны Александра Лукашенко поделилась на Telegram-канале "Пул первой". Также Тихановская подчеркнула, что готова к мирному диалогу с белорусской властью.

"С учетом происходящего в стране и необходимости принятия неотложных мер для восстановления законности в Беларуси, я, Светлана Тихановская, инициирую создание Координационного совета для обеспечения трансфера власти. В этот совет могут войти представители гражданского общества, уважаемые и известные белорусы, профессионалы своего дела", – сказано в заявлении.

Прием заявок о выдвижении членов совета от организаций и объединений граждан Тихановская поручила своему доверенному лицу Ольге Ковальковой и адвокату Максиму Знаку.

Кроме того, она обратилась к международному сообществу и европейским странам с просьбой помочь в организации диалога с белорусскими властями.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 августа Тихановская выступила с новым видеообращением с призывом остановить насилие белорусской власти против протестующих. Также она предложила всем мэрам городов 15-16 августа выступить организаторами мирных массовых собраний в каждом городе.