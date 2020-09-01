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Тихановская – об оккупации Крыма Россией: у белорусов разные взгляды на этот вопрос

Борис Бондарь
Борис Бондарь
Мир
5,3 т.
Светлана Тихановская озвучила свою позицию по поводу оккупированного Россией Крыма

Светлана Тихановская озвучила свою позицию по поводу оккупированного Россией Крыма.

Россия оккупировала Крым, нарушив нормы международного права, но у белорусов по этому поводу есть разные мнения.

Об этом экс-кандидат на выборах президента Беларуси, главная конкурентка Александра Лукашенко Светлана Тихановская заявила в интервью литовской телекомпании LRT. Она отметила, что вопрос Крыма может разъединить белорусов.

"Когда я была претендентом в кандидаты, или кандидатом в президенты, я озвучивала позицию, которая у нас принята в Беларуси, что Крым "de jure" украинский, а "de facto" – российский. Мы же понимаем, что существуют международные законы, и что Крым отошел другому государству в противоречие этим законам", – сказала Тихановская.

При этом она уточнила, что главное для Беларуси сейчас – разобраться с ситуацией внутри страны и провести новые честные выборы президента.

"Ситуация с Крымом очень сложная, и у белорусов разные взгляды на этот вопрос, и мы бы не хотели, чтобы этот вопрос как-то разъединил нас", – сказала экс-кандидат в президенты.

Ранее перед выборами в интервью "Еврорадио" Тихановская заявила, что юридически полуостров является украинским, но фактически – российским.

Как сообщал OBOZREVATEL главная конкурентка Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская назвала аннексию украинского полуострова Крым Россией в 2014 году кровавой войной.

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БеларусьАннексия КрымаСветлана Тихановская
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