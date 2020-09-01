Тихановская – об оккупации Крыма Россией: у белорусов разные взгляды на этот вопрос

Россия оккупировала Крым, нарушив нормы международного права, но у белорусов по этому поводу есть разные мнения.

Об этом экс-кандидат на выборах президента Беларуси, главная конкурентка Александра Лукашенко Светлана Тихановская заявила в интервью литовской телекомпании LRT. Она отметила, что вопрос Крыма может разъединить белорусов.

"Когда я была претендентом в кандидаты, или кандидатом в президенты, я озвучивала позицию, которая у нас принята в Беларуси, что Крым "de jure" украинский, а "de facto" – российский. Мы же понимаем, что существуют международные законы, и что Крым отошел другому государству в противоречие этим законам", – сказала Тихановская.

При этом она уточнила, что главное для Беларуси сейчас – разобраться с ситуацией внутри страны и провести новые честные выборы президента.

"Ситуация с Крымом очень сложная, и у белорусов разные взгляды на этот вопрос, и мы бы не хотели, чтобы этот вопрос как-то разъединил нас", – сказала экс-кандидат в президенты.

Ранее перед выборами в интервью "Еврорадио" Тихановская заявила, что юридически полуостров является украинским, но фактически – российским.

Как сообщал OBOZREVATEL главная конкурентка Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская назвала аннексию украинского полуострова Крым Россией в 2014 году кровавой войной.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!