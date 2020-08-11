Тихановская – о выезде из Беларуси: меня осудят и возненавидят, но дети – самое важное в жизни

Главная конкурентка Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская заявила, что выехала из Беларуси в Литву ради своих детей.

Свой поступок оппозиционный политик объяснила в видеообращении, обнародованном в сети. Тихановская заявила, что оказалась перед выбором, с которым не желает столкнуться никому (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я думала, что вся эта кампания меня очень сильно закалила и придала мне столько сил, что я выдержу все. Но, наверное, я так и осталась той слабой женщиной, которой была изначально. Я приняла очень тяжелое для себя решение. Это решение я приняла абсолютно самостоятельно: ни друзья, ни родные, ни штаб, ни Сергей никоим образом на него не могли повлиять", – отметила она.

"И я знаю, что многие меня поймут, многие осудят, многие возненавидят. Но, знаете, не дай Бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я. Поэтому, люди, берегите себя, пожалуйста. Ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит. Дети –это самое важное, что есть в нашей жизни", – добавила Тихановская.

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