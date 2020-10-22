Тихановская – о белорусских силовиках: Лукашенко их держит рублем, некоторые вообще зомбированы

Большинство силовиков поддерживают самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко из-за финансового давления, а некоторые из них "зомбированы" пропагандой.

Об этом в эфире программы "А поговорить?" заявила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская. Запись интервью была опубликована в YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Это такая уже выстроенная система. Он [Лукашенко] их держит рублем, некоторые там, наверное, вообще зомбированы", – сказала участница выборов президента Беларуси.

Она добавила, что некоторые силовики "не понимают, что делают". "Так зверствовать, это... нормальный человек такого делать не будет", – напомнила Тихановская о жестоких разгонах протестующих.

Оппозиционерка подчеркнула, что у правоохранителей, очевидно, высокие премии и зарплаты.

"Чего же они с таким усилием, так усердно бьют белоруссов? Наверное, за что то. Их держат на материальном крючке", – сказала политик.

Как писал OBOZREVATEL, Светлана Тихановская также рассказала, что ее дети очень хотят вернуться на родину, а сын написал в школе сочинение о незаконном президенте Беларуси, "которого не любят люди".