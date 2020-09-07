Тихановская о похищении Колесниковой: власть занимается террором, но нас не остановит

Экс-участница президентских выборов в Беларуси Светлана Тихановская отреагировала на сообщения о том, что члена президиума Координационного совета оппозиции Марию Колесникову, оппозиционеров Антона Родненкова и Ивана Кравцова похитили неизвестные.

Как сообщает Telegram-канал пресс-службы Тихановской "Пул Первой", белорусский режим занимается террором.

"Похищение Марии Колесниковой, Антона Родненкова и Ивана Кравцова – это попытка сорвать работу Координационного совета. Но это нас не остановит. Чем больше они запугивают, тем больше людей будет выходить на улицу. Мы продолжим борьбу, будем добиваться освобождения всех заключенных и проведения новых честных выборов”, – отметила она.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 7 сентября в центре Минска якобы похитили Марию Колесникову. Утром возле Национального художественного музея неизвестные люди посадили ее в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении.

Пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков сообщил, что Колесникова одна была в центре города по делам. О ее исчезновении он узнал от СМИ и стал выяснять, где находится Мария. В 11:00 телефон Родненкова также стал недоступен.

Также не было связи с членом Координационного совета, старшим вице-президентом EPAM Максимом Богрецовым и исполнительным секретарем Совета Иваном Кравцовым. Позднее Богрецов вышел на связь.

В Комитете госконтроля Беларуси заверили, что не располагают никакой информацией о задержании представителей Координационного совета оппозиции.