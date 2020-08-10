Тихановская назвала себя победителем и пригрозила Лукашенко "началом конца"
Главная конкурентка Александра Лукашенко Светлана Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах президента Беларуси. По ее словам, если информация о погибших в ходе протестов подтвердится, то это станет "началом конца" нынешней власти.
Вместе с тем на пресс-конференции 10 августа она подчеркнула, что не рассчитывала на жесткую реакцию властей на протесты и что силовое решение конфликта после выборов недопустимо. Кандидат в президенты Беларуси добавила, что выступает за мирные перемены в своей стране.
В штабе Тихановской ее поддержали в этом и заявили, что настаивают на мирной передачи власти. Кроме того, соратники конкурентки Лукашенко не исключили новых протестов в Беларуси.
Более того, глава штаба Тихановской Мария Колесникова заверила, что их команда готова к долговременному противостоянию.
Как сообщал OBOZREVATEL:
по предварительным данным Центральной избирательной комиссии Беларуси, в президентских выборах победил действующий глава государства Александр Лукашенко.
Он набрал 80,23% голосов. Его главная конкурентка Светлана Тихановская – всего 9,9%.
Штаб Тихановской не признал объявленные ЦИК результаты голосования.
Лукашенко после выборов выступил с первым обращением. Он заявил, что политика должна быть одна – люди.