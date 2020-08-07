Тихановская назвала глупостью свое выдвижение в президенты Беларуси

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская призналась, что ее выдвижение принесло много проблем, из-за чего эту инициативу можно назвать глупостью, а не подвигом.

Как заявила Тихановская в интервью Tut.by, если бы она знала, как потом будет тяжело и как все далеко зайдет, то сто раз бы подумала.

"Вот, думаю, что это тогда было – подвиг или глупость? Наверное, все-таки глупость", – сказала кандидат.

По словам Тихановской, она предпочитает тихую семейную жизнь, а к предвыборной суете и давлению силовых структур была не готова.

"Боялась страшно. Позвала бабушек на помощь, и не только присматривать за детьми: боялась одна выходить на улицу, боялась оставлять квартиру без присмотра. Вдруг, пока дома нет никого, зайдут, подбросят что-нибудь в квартиру и потом скажут, что я наркоманка или пьяница, плохая мать… У меня в квартире всегда кто-то был, а ночью мы закрывались на все замки и ждали обыска", – отметила она.

Также Тихановская поделилась, что иногда закрывается в своей комнате и плачет.

"Многие мои решения, они по зову сердца – нелогичны, непросчитаны, ох уж эти женщины", – подчеркнула кандидат.

Напомним, изначально муж Тихановской Сергей планировал участвовать в выборах президента Беларуси, которые пройдут 9 августа, однако не смог зарегистрировать в ЦИК инициативную группу для своего выдвижения, поскольку отбывал административный арест за несанкционированную акцию протеста. В результате инициативную группу зарегистрировала его жена – и в итоге была зарегистрирована кандидатом в президенты.

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