Тихановская назвала аннексию Крыма Россией кровавой войной: всплыло предвыборное видео

Главная конкурентка Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская назвала аннексию украинского полуострова Крым Россией в 2014 году кровавой войной.

На YouTube опубликовали кадры из интервью Тихановской, которое, вероятно, было записано еще до выборов. В нем она заявила, что произошедшее в Крыму являлось частью войны (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Я могу относиться к этому только с точки зрения обычного человека. Это была война. Это было кровопролитие. Так не должно быть в ХХI веке, понимаете? Я не вникала тогда в политические взаимоотношения, я видела только человеческую боль", – сказала она.

Тихановская не дала четкого ответа на то, какой стране принадлежит Крым. Она объяснила, что "де-юре полуостров принадлежит Украине, но де-факто он российский".

Ранее в интервью изданию Meduza Тихановская уклонилась от этого вопроса. "Я понимаю, что вопрос о Крыме раскалывает общество. А мне не хотелось бы неосторожными словами кого-то оттолкнуть", – сказала тогда она.

Как сообщал OBOZREVATEL, в видеообращении 17 августа Тихановская согласилась стать национальным лидером Беларуси.