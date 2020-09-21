Тихановская и Лукашенко сошлись в битве за лояльность Путина

Злой одессит Мир 11:13, 21.09.2020

По мере того как координаторы заводят беларуский протест во всё большее подобие “венесуэльского цирка”, представляющего собой эффектное зрелище с десятками и даже сотнями тысяч недовольных властью, готовых каждые выходные выходить на улицы, но при этом не добиваясь никакого результата, так называемые лидеры протеста и власти Беларуси начинают борьбу за лояльность единственного человека который сейчас контролирует судьбу РБ – Владимира Путина.

Напомню, что буквально неделю назад жена одного из лидеров оппозиции экс-кандидата на пост президента РБ Валерия Цепкало Вероника Цепкало в интервью “Новое время” разразилась потоком лизоблюдства по отношению к Владимиру Путину, расхваливая диктатора и фактического убийцу не только тысяч украинцев, но и чеченцев, грузинов, сирийцев и представителей других народов, в странах которых Кремль реализовывал свои реваншистские, захватнические амбиции. Ну и вершиной подхалимажа стало то, что Вероника Цепкало напророчила мудрому и не имеющему аналогов в мире Путину образ национального героя беларусов…

И вот, не прошло и полгода, а всего-то считанные дни, а уже Светлана Тихановская, пользующаяся сейчас гостеприимством Литвы и лояльностью европейских СМИ и западных политиков, в своём интервью, называя Путина “господином” и мудрым политиком, отметила, что с президентом России нужно договариваться.

В принципе, я этому абсолютно не удивлён. Ведь ещё тогда когда оголтелая поддержка беларуской оппозиции среди нашего населения не была мейнстримом я смотрел несколько абстрагировано на то, как Кремль формировал в Беларуси то, что сейчас и гордо называется “оппозицией”. Бабарико, Цепкало, Тихановский/Тихановская и прочая когорта марионеток Кремля, финансируемая по линии “Газпрома”, обеспеченные медиа поддержкой ресурсами Алишера Усманова и в ходе протестов тотальным содействием российских аккаунтов в социальных сетях, рассчитывали на гарантии от России в вопросе прихода к власти.

Причём напомню, что наличие в Беларуси накануне выборов боевых групп из состава т.н. ЧВК “Вагнер” указывало на то, что гарантии эти подкреплялись фактором кровопролития в ходе протестов. В свою очередь, кровопролитие могло стать поводом для России вмешаться под определённым предлогом в ситуацию в РБ, которую якобы дестабилизирует коварная “рука Запада” и ввести войска.

Но после ареста “вагнеровцев” и полной переигровки сценария, с выходом на передний план человека, который считался не просто “серым кардиналом” беларуской политики, но и в принципе избегал публичности, Виктора Лукашенко, позиции марионеточной оппозиции пошатнулись.

В Кремле сейчас рассматривают два варианта дальнейшей судьбы Беларуси, а именно, с сохранением власти Александра Лукашенко, но фактическим управлением страны из Кремля через Виктора Лукашенко, либо размещением у руля кухарки и её команды сплетниц с лавочек. И если рассматривать оба варианта, то Виктор Лукашенко, избегавший конфликтов с Кремлём в отличие от его отца, и сейчас контролирующий практически весь силовой сектор РБ за исключением ряда отделов КГБ, в которых уже начались чистки, смотрится куда более приемлемым, чем те, кто в глазах силовиков – пустое место. А именно контроль силового сектора для Москвы крайне важен в рамках реализации сценария поглощения Беларуси.

В случае ставки Кремля на действующую власть судьба “оппозиции” становится не столько туманной и призрачной, сколько весьма определённой. Ведь набрать кухарок и свадебных фотографов для создания ещё одной “оппозиции” для Кремля – не сложно, а вот контроль силовиков и лояльность “серого кардинала”, на нынешнем этапе аншлюса – куда ценнее.

А потому, то неистовое лизоблюдство, которое охватило беларускую оппозицию, буквально каждая героиня которой готова чуть ли не родить Путину сына, явление вполне ожидаемое. Ведь кухарки поняли, что в нынешних реалиях они движутся по линии слива, а те, кого сливают, обычно долго не живут.

Но, лично для меня остается до сих пор в этой истории без ответа лишь один вопрос. Почему европейские СМИ, европейские политики и в первую очередь представители Литвы, скрывающие и обхаживающие Свету Тихановскую, не реагируют на то, что их “беженка” игнорирует вопросы о Крыме, отказываясь его называть оккупированной Россией территорией Украины и в своих интервью, на каждое произнесение фамилии Путин, выдаёт дюжину “господин”? Самим не противно помогать проекту Кремля?

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Мир

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