The Gurdian отчитала Путина, Трампа и Джонсона за "мачизм" в период пандемии
Президенты России Владимир Путин, США Дональд Трамп и Бразилии Жаиру Болсонару, а также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не используют на публике средства защиты от коронавируса COVID-19, несмотря на критическую ситуацию с пандемией в их странах.
Как пишет The Gurdian, всех четырех объединяет убеждение, что принятие мер индивидуальной защиты противоречит их образам мачо-политиков.
"Трамп отказался надеть маску даже во время визита на фабрику масок. Болсонару вовсе ставил под сомнение необходимость социального дистанцирования. Джонсон гордо заявлял, что пожимал руки всем, когда посещал отделение с коронавирусными больными в больнице (после чего сам угодил в больницу с COVID-19)", – говорится в статье.
Путин тоже был непоследователен в применении мер индивидуальной защиты: он одел бананово-желтый костюм химзащиты, чтобы посетить отделение коронавируса в марте, а затем пожимал руку главному врачу, который позже заболел COVID-19.
Авторы материала уверены, что такое поведение лидеров стран имело реальные негативные последствия: в каждой из четырех стран кто-то из министров, чиновников или помощников в итоге заразился вирусом. Причиной этого называется то самое "поведение мачо", которому подражали подчиненные глав государств.
В пример "правильного" поведения лидеров издание приводит Словакию – европейскую страну с наименьшим количеством летальных исходов от коронавируса на душу населения. Там еще в марте новая правительственная коалиция была приведена к присяге в масках. Президент Зузана Чапутова публично выступала в маске, даже телеведущие читали новости в масках, чтобы показать населению, что в ношении маски нет ничего постыдного.
Как сообщал OBOZREVATEL, Путин не уехал из Москвы, а живет и работает в резиденции Ново-Огарево. К главе Кремля не попасть, не проверившись на коронавирус.