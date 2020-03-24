Британская газета The Guardian опубликовала карту распространения коронавируса в мире, указав незаконно аннексированный Крым территорией России, однако признала ошибку в ответ на жалобу украинских дипломатов.

Об этом посольство Украины в Лондоне сообщило во вторник, 24 марта, в Facebook, показав обновленную статью.

"Крым – это Украина. Россия украла его у Украины 6 лет назад. Это никогда не будет признано", – отметили дипломаты.

The Guardian назвала Крым российским и быстро признала ошибку

Отметим, для The Guardian это уже не первый скандал с аннексированным полуостровом. Ранее издание опубликовало каталог фото, подписав Крым частью России. Тогда подействовало также замечание украинского посольства.

In response to the Embassy's request @guardian has updated the maps in its article which no longer picture #Crimea as #Russia's territory because #CrimeaIsUkraine. Russia stole it from Ukraine 6 years ago. This will never be recognized.https://t.co/yXUL35oA3u — Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) March 23, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американский портал Vox призвали исправить опубликованную им некорректную карту распространения коронавируса по всему миру. На ней аннексированный Крым отмечен как часть России.

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