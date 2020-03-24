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24 марта • обновлено в 10:58
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The Guardian назвала Крым российским и быстро признала ошибку

1.6т
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Британская газета The Guardian опубликовала карту распространения коронавируса в мире, указав незаконно аннексированный Крым территорией России, однако признала ошибку в ответ на жалобу украинских дипломатов.

Об этом посольство Украины в Лондоне сообщило во вторник, 24 марта, в Facebook, показав обновленную статью.

"Крым – это Украина. Россия украла его у Украины 6 лет назад. Это никогда не будет признано", – отметили дипломаты.

The Guardian назвала Крым российским и быстро признала ошибку

The Guardian назвала Крым российским и быстро признала ошибку

Отметим, для The Guardian это уже не первый скандал с аннексированным полуостровом. Ранее издание опубликовало каталог фото, подписав Крым частью России. Тогда подействовало также замечание украинского посольства.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американский портал Vox призвали исправить опубликованную им некорректную карту распространения коронавируса по всему миру. На ней аннексированный Крым отмечен как часть России.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Аннексия Крыма
Место
Великобритания
Тег
Крым
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Комментарии
2
19
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1
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Питон Каа
Питон Каа
Некорректная карта - это та карта, которая отображает неверное положение дел на сегодняшний день. А на сегодняшний день Крым в составе России. Это факт и от него никуда не уйти. А раскрашивание карты мира под свои хотелки без учета реального положения дел - занятие не приносящее реальной пользы.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
вы можете не только карту перекрасить, вы можете даже задницу себе перекрасить, все равно Крым был, и будет русским...
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4
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Украинские дипломаты ещё хоть чем-то занимаются, кроме поисков "косяков" с Крымом и нытья?
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Кристина Cтефанова, конечно. Параллельно с нытьем укро-дипломаты интересуются у правительств "накосячивших" стран возможностью хоть сколько-нибудь перезанять, чтоб переотдать.
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