The Guardian назвала Крым российским и быстро признала ошибку

Британская газета The Guardian опубликовала карту распространения коронавируса в мире, указав незаконно аннексированный Крым территорией России, однако признала ошибку в ответ на жалобу украинских дипломатов.

Об этом посольство Украины в Лондоне сообщило во вторник, 24 марта, в Facebook, показав обновленную статью.

"Крым – это Украина. Россия украла его у Украины 6 лет назад. Это никогда не будет признано", – отметили дипломаты.

Отметим, для The Guardian это уже не первый скандал с аннексированным полуостровом. Ранее издание опубликовало каталог фото, подписав Крым частью России. Тогда подействовало также замечание украинского посольства.

