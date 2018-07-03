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"Тет-а-тет": вскрылись подробности о будущей встрече Путина и Трампа

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Президент США Дональд Трамп намерен встретиться с лидером России Владимиром Путиным в Хельсинки в формате тет-а-тет перед переговорами в расширенном формате.

Во время этой встречи в зале будут находится помимо лидеров лишь переводчики, передает CNN со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что аналогичную тактику Трамп избрал на переговорах с лидером КНДР Ким Чен Ыном. А во время первой встречи американского лидера и Путина на саммите G20 в Гамбурге президента США сопровождал тогдашний госсекретарь Рекс Тиллерсон вместе с переводчиком.

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Как сообщал OBOZREVATEL, накануне встречи Дональд Трамп ушел от однозначного ответа на вопрос о том, признают ли США Крым в составе России.

Персоны
Дональд ТрампВладимир Путин
Место
США
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