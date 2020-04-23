Тестов нет, а кривая болезни растет: Африка может стать новым эпицентром пандемии COVID-19

Африка может стать новым эпицентром распространения коронавируса. Болезнь начала быстро распространяться по континенту, а тестов почти нет.

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Как сообщает DailyMail, на прошлой неделе в странах Африки зафиксировали увеличение количества зараженных COVID-19 на 43%. Всего за семь дней число заболевших выросло с 16 тысяч до 26. Хоть эти цифры и невелики в мировом масштабе, экспертов беспокоит резкий скачок распространения.

Также Всемирная организация здравоохранения отмечает, что именно Африка может стать следующим эпицентром болезни. Опасной ситуацию делает и тот факт, что в Африке большие проблемы с тестированием. Эту информацию озвучил директор Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний Джон Нкенгасонг.

Африка может стать новым эпицентром распространения COVID-19 DailyMail

"Все зависит от того, как мы будем реагировать. Вы находите новые случаи? Вы изолируете больных? Вы отслеживаете их контакты? Если нет, то вы слепы, вы не сможете удержать кривую заболевания", – обратился он на брифинге.

За последние два месяца на континенте провели менее 500 тысяч тестов, при том что население превышает миллиард. Сейчас в планах у Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний проведение миллиона тестов в течение месяца и 10 миллионов – в течении четырех месяцев.

Африка может стать новым эпицентром распространения COVID-19 DailyMail

Самым ярким примером проблемы издание называет Нигерию, где зарегистрировано 873 больных. Однако и тестов проведено катастрофически мало – всего лишь около 7100 на 200 миллионов человек. Причем, около 5000 тестов сделали на прошлой неделе.

Как сообщал OBOZREVATEL, представитель ВОЗ Маргарет Харрис еще в марте объявила США новым возможным эпицентром коронавируса в мире – позднее так и произошло.

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