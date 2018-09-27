Теряет силу: на Западе заметили, как Путина "опрокинули" на выборах

На фоне растущего недовольства экономической политикой правительства "националисты" и коммунисты оттеснили партию главы РФ Владимира Путина "Единая Россия" на последних региональных выборах в стране.

Как пишет французский журналист Оливье Таллес в статье для La Croix, перевод которой опубликовала "ИноПресса", через полгода после оглушительной победы Путина на президентских выборах оказалось, что время триумфов для правительства и его политсилы прошло.

"Речь идет не столько о голосовании на основе приверженности каким-то взглядам, сколько о протестном голосовании", – считает политолог Татьяна Становая, глава аналитической компании R.Politik.

"Националисты" из ЛДПР Владимира Жириновского одержали верх над уходящими губернаторами, поддержанными властью, во Владимирской области, на востоке от Москвы, а также в Хабаровске, на Дальнем Востоке.

Коммунисты из КПРФ опрокинули партию "Единая Россия" в таком важнейшем регионе, как Владивосток, где в конечном счете результаты выборов были отменены из-за массированных и слишком очевидных фальсификаций в пользу уходящего губернатора, напоминает автор статьи.

"Хотя четыре поражения не ставят под вопрос глобальное господство "Единой России", которая внедрена в большинстве провинций, они подчеркивают спад влияния партии. И это несмотря на привычные механизмы контроля над выборами: поддержка СМИ с огромной зрительской аудиторией, предварительное отстранение так называемой "внесистемной" оппозиции или использование подтасовок на выборах", – комментирует Таллес.

По его словам, произошедшее является отражением растущего недовольства внутренней политикой правительства со стороны части российского общественного мнения на фоне экономической стагнации, полагает журналист.

"Реформа по повышению пенсионного возраста стала каплей воды, переполнившей чашу терпения. Люди не приняли этот проект, навязанный без всякого согласования и даже не упомянутый в ходе предвыборной кампании. В 2000-е годы правительство являлось носителем позитивных проектов, позволявших надеяться на то, что жизнь улучшится. Сегодня совсем другое дело. Пропасть между Кремлем и народом беспрестанно расширяется", – продолжает Татьяна Становая.

После объявления о пенсионной реформе рейтинг популярности Путина снизился на 15 пунктов (примерно до 65%), говорится в статье.

"Наблюдается растущий спрос российских граждан на большую социальную справедливость и перераспределение богатства", - предупреждает Становая, задумываясь над способностью режима адаптироваться к этим ожиданиям.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее о потере Путиным стратегически важной часть России писал Bloomberg.