Террористы запустили по Израилю более 100 ракет и получили сокрушительный ответ

В субботу, 14 июля, террористы ХАМАСа выпустили в сторону Израиля более ста ракет и минометных снарядов.

Как информирует пресс-служба ЦАХАЛа (Армии обороны Израиля), примерно 20 ракет были перехвачены системой "Железный купол", а еще около 70 разорвались на открытой местности.

Один из снарядов, выпущенных из сектора Газы по территории Израиля, попал в здание синагоги в городе Сдерот - две девушки и мужчина получили осколочные ранения и были срочно госпитализированы.

В ответ на ракетные обстрелы ЦАХАЛ нанес удары примерно по 50 целям в Газе, уничтожив здание штаба ХАМАСа в лагере беженцев Шати в Газе, где проводились учения боевиков "Бригад Изаддина аль-Касама".

Отмечается, что авиаудар по этому зданию был нанесен после того, как ЦАХАЛ предупредил местных жителей. В результате атаки погибли минимум два подростка 15-16 лет и еще порядка 10 человек получили ранения.

В армейской пресс-службе сообщили, что под этим зданием находился вход в туннель, который был связан с другими подземными ходами. Ранее оно принадлежало гражданской администрации Газы, но было захвачено ХАМАСом.

В ЦАХАЛе подчеркнули, что нанесенные удары по Газе являются исключительно "ответом на террористическую деятельность ХАМАСа, направленную против израильских гражданских лиц и нарушающую суверенитет Израиля".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что если понадобится, то армия усилит удары. "Если ХАМАС не понимает наш месседж сегодня, он поймет его завтра", - сказал он.

Over the last hour, IDF fighter jets targeted dozens of military targets in four Hamas military compounds throughout the Gaza Strip. The focus of the wide-scale strike was a Hamas Battalion HQ in Beit Lahia pic.twitter.com/nDIxRA4ovn