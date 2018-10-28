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''Террористы  - в ФСБ'': в нескольких городах России начались протесты. Все подробности

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В Москве и Санкт-Петербурге (Россия) 28 октября проходят акции в поддержку фигурантов дел "Сети" и "Нового величия", обвиняемых в экстремизме.

В столице РФ у здания ФСБ на Лубянской площади собралось около 250 участников, они держат плакаты ''Террористы - в ФСБ'', передает "Новая газета".

На мероприятии присутствуют родители фигурантов дела, а также правозащитники и активисты.

''Террористы  - в ФСБ'': в нескольких городах России начались протесты

"Новая газета"

''Террористы  - в ФСБ'': в нескольких городах России начались протесты

"Новая газета"

Провокаторы из движения SERB подходили к людям и требовали, чтобы они разошлись.

Телеканал "Дождь" в прямом эфире сообщил, что на акции в Москве задержали двух человек — участника акции и провокатора. Между ними произошла драка.

''Террористы  - в ФСБ'': в нескольких городах России начались протесты

"Новая газета"

Кроме того, в Петербурге также задержали нескольких человек.

''Террористы  - в ФСБ'': в нескольких городах России начались протесты

"Новая газета"

''Террористы  - в ФСБ'': в нескольких городах России начались протесты

"МБХ Медиа"‏

''Террористы  - в ФСБ'': в нескольких городах России начались протесты

"МБХ Медиа"‏

Также протесты проходили в Ростове-на-Дону, в них участвовали 60 человек, одного активиста "Открытой России" Максима Руденко задержали. Ему вменяют осуществление на территории России деятельности нежелательной организации.

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По России прокатились акции протестов

Напомним, в деле "Нового величия" - десять фигурантов. Все они обвиняются по ст. 282.1 УК (организация экстремистского сообщества). Согласно материалам дела, человек под ником "Руслан Д." предложил активистам преобразовать оппозиционный чат в политическое движение, написал политическую программу "Новому величию" и арендовал помещение для проведения "учредительных собраний". Позже стало известно, что он был осведомителем или даже штатным сотрудником спецслужб.

По делу "Сети" (также известному как "пензенское дело") проходят 11 человек. По версии следствия, они участвовали в террористическом сообществе "Сеть", которое якобы готовило вооруженное восстание и взрывы во время выборов президента и чемпионата мира по футболу. Фигуранты дела заявляли, что их пытали электротоком и требовали дать признательные показания.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России напугали последствиями протестов против Путина.

Место
Россия
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PedRoshenko Pedro
PedRoshenko Pedro
Нажаль у Яныка небыло дела "МАЙДАУН"
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0
1
Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
У вас хохлы тысячи ""ватников ""сидят за ""сепаратизм"и нихуя ни кто не чешется,так и должно быть считаете,а тут блядь перевозбудились,хуета гламурная с жиру бесится,перевороты всякие замышляют,взрывы,пусть посидят свиньи немного,может поймут че нибудь,ни в одной стране экстремистские организации не приветствуются.
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4
4
Бондаренко Анатолій
Бондаренко Анатолій
Бабаев Бабай, Ти, пацак, якого кольору штани носиш ?
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0
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Чего Навального отпустили?? Надо его обратно за решетку
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4
4
Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Мартененко Сергей, А разве нет? В какой стране еще есть столько антигосударственных каналов и радиостанции, как не в РФ?
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1
Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Игорь Анатольевич,а что так, на рассеи ж свобода слова.
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3
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