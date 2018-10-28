В Москве и Санкт-Петербурге (Россия) 28 октября проходят акции в поддержку фигурантов дел "Сети" и "Нового величия", обвиняемых в экстремизме.

В столице РФ у здания ФСБ на Лубянской площади собралось около 250 участников, они держат плакаты ''Террористы - в ФСБ'', передает "Новая газета".

На мероприятии присутствуют родители фигурантов дела, а также правозащитники и активисты.

"Новая газета"

"Новая газета"

Провокаторы из движения SERB подходили к людям и требовали, чтобы они разошлись.

Активист SERB Александр Петрунько пришел на шествие "За наших и ваших детей" в Москве, организованное родителями фигурантов дел "Сети" и "Нового величия". Видео: "МБХ медиа" pic.twitter.com/2z2s3outpx — МБХ Медиа (@MBKhMedia) 28 октября 2018 г.

Телеканал "Дождь" в прямом эфире сообщил, что на акции в Москве задержали двух человек — участника акции и провокатора. Между ними произошла драка.

"Новая газета"

Кроме того, в Петербурге также задержали нескольких человек.

"Новая газета"

"МБХ Медиа"‏

"МБХ Медиа"‏

Также протесты проходили в Ростове-на-Дону, в них участвовали 60 человек, одного активиста "Открытой России" Максима Руденко задержали. Ему вменяют осуществление на территории России деятельности нежелательной организации.

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Напомним, в деле "Нового величия" - десять фигурантов. Все они обвиняются по ст. 282.1 УК (организация экстремистского сообщества). Согласно материалам дела, человек под ником "Руслан Д." предложил активистам преобразовать оппозиционный чат в политическое движение, написал политическую программу "Новому величию" и арендовал помещение для проведения "учредительных собраний". Позже стало известно, что он был осведомителем или даже штатным сотрудником спецслужб.

По делу "Сети" (также известному как "пензенское дело") проходят 11 человек. По версии следствия, они участвовали в террористическом сообществе "Сеть", которое якобы готовило вооруженное восстание и взрывы во время выборов президента и чемпионата мира по футболу. Фигуранты дела заявляли, что их пытали электротоком и требовали дать признательные показания.

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