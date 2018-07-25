МоваЯзык
Регистрация
ПолитикаЭкономика

Террористы-смертники взорвали 38 человек в Сирии, еще 30 – ранены

763Читать новость на украинском

В результате нападений террористов-смертников на юге Сирии погибло по меньшей мере 38 человек.

Три атаки произошли в правительственном городе Свидеа и вокруг него, сообщают государственные СМИ и наблюдатели, пишет ВВС.

"Исламская государственная группа" заявила, что она стоит за насилием.

Новости
В "ДНР" заявили о подготовке масштабного теракта: опубликованы фото "бомбы"

Теракт в Сирии

Группа мониторинга "Сирийская обсерватория по правам человека" считает, что по меньшей мере еще 30 человек были ранены.

twitter CGTNOfficial

Как сообщал OBOZREVATEL, двумя взрывами в клинике столицы Перу были ранены 20 человек.

Читайте все новости по теме "Конфликт в Сирии" на Обозревателе.

Тема
Конфликт в Сирии
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги