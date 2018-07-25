Террористы-смертники взорвали 38 человек в Сирии, еще 30 – ранены

В результате нападений террористов-смертников на юге Сирии погибло по меньшей мере 38 человек.

Три атаки произошли в правительственном городе Свидеа и вокруг него, сообщают государственные СМИ и наблюдатели, пишет ВВС.

"Исламская государственная группа" заявила, что она стоит за насилием.

Теракт в Сирии

Группа мониторинга "Сирийская обсерватория по правам человека" считает, что по меньшей мере еще 30 человек были ранены.

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Как сообщал OBOZREVATEL, двумя взрывами в клинике столицы Перу были ранены 20 человек.