''Террорист со стажем'': Турция узнала в ГРУшнике Чепиге резонансного киллера

В Турции в полковнике ГРУ Анатолие Чепиге (Руслане Бошировом), подозреваемом в отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля, узнали киллера, убившего чеченского полевого командира Абдулвахида Эдельгириева.

Инцидент произошел в Стамбуле в 2015 году, передает турецкое информационное агентство Haber Turk. Чепига якобы участвовал в спецоперации в составе группы из нескольких киллеров под именем Андрей Шолхов.

При этом, комментируя некоторые несоответствия в чертах лица на предоставленных агентством фото, "Каспаров.ру" предполагает, что причиной является пластическая операция ГРУшника.

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Анатолий Чепига haberturk.com

"После окончания дипломатической академии и нескольких командировок в Чечню, Чепига в приложение к диплому, скорей всего, получил и свое главное направление места дислокации, где будет задействован его опыт и это, прежде всего, страны Азии и Востока, а к нему и... соответствующую внешность путем пластической операции", - сказано в материале.

Отметим, пользователи Twitter с недоверием отнеслись к фотодоказательствам и предполагают, что на снимках все-таки изображены разные люди.

"Короче - террорист со стажем, убийца по кремлевскому заказу", "Все тайное рано или поздно становится явным", "Вот тут не похож", "Совсем другой человек", "Для турков все русские на одно лицо?" - комментируют в сети очередное разоблачение Чепиги.

Турки узнали в мокшанском убийце Чепиге "киллера Андрея Шолхова", участвовавшего на территории Турции в убийстве чеченского полевого командира.

Короче - террорист со стажем, убийца по кремлевскому заказу. pic.twitter.com/2lxnSNyrDS — Киевский 🇺🇦 Слава Украине! (@Ale4kko) 3 жовтня 2018 р.

Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь отравили в Британии 4 марта нервно-паралитическим веществом "Новичок". Официальный Лондон заявил, что за этим стоит Москва, однако та продолжает отвергать обвинения. Несмотря на то, что Скрипалей удалось спасти, инцидент спровоцировал международный скандал - многие страны мира начали высылку российских дипломатов.

Полиция Великобритании восстановила последовательность событий в день отравления. В преступлении подозревают граждан РФ - Боширова и Петрова, которых камеры видеонаблюдения сняли недалеко от дома Скрипалей в день покушения.

Позже отравители дали публичное интервью. Журналисты проанализировали рассказ Петрова и Боширова и нашли доказательства его лживости.

The Insider и Bellingcat в совместном расследовании сообщили, что Боширов является полковником ГРУ Анатолием Чепигой, которому в 2014 году было присвоено звание "Героя России" за "выполнение миротворческой миссии".

Российские журналисты провели собственное расследование в селе Березовка, где местные жители узнали на фотографиях Боширова своего односельчанина Чепигу.

Российский журналист Сергей Канев рассказал, что имеет доказательства участия Чепиги в операции по перевозу Януковича из Украины. Позже сослуживцы полковника ГРУ рассказали, что он получил звание "Героя России" за спецоперацию по аннексии Крыма в 2014 году.