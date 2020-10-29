Террорист из Ниццы кричал "Аллах Акбар", убивая людей. Видео задержания
29 октября во французской Ницце террорист убил трех человек
Попытка нападения исламиста на полицейских также была осуществлена в Авиньоне
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Человек, напавший с ножом на людей в базилике Нотр-Дам во французской Ницце, кричал исламистские лозунги. Его задержали и доставили в больницу с ранениями.
Видео противостояния с полицией появилось в соцсетях. На нем также слышны выстрелы (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
"Он кричал "Аллах Акбар", даже когда ему оказывали медпомощь после задержания", – говорится в сообщении ACTU17 со ссылкой на слова мэра Ниццы Кристиана Эстрози.
"Сегодня мы платим слишком высокую цену, снова став жертвами исламо-фашизма... Нам нужно любой ценой искоренить исламский фашизм на всей территории страны", – сказал он.
Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в Ницце 29 октября мужчина с ножом убил трех человек. Две жертвы погибли внутри церкви Нотр-Дам, Известно, что одна из женщин была обезглавлена. Еще несколько человек получили ранения.