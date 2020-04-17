Ультраправого политика из Нидерландов, председателя партии "Форум за демократию" Тьерри Боде обвинили в связях с Россией.

Скандал поднялся после того, как в сеть попала внутренняя переписка руководства партии в мессенджере WhatsApp, передает EU Observer.

Отмечается, что Тьерри Боде стал известен в 2016 году, когда во главе "Форума за демократию" стал инициатором проведения референдума по соглашению об ассоциации Украины и Евросоюза.

Тьерри Боде EADaily

Журналисты проанализировали слитую переписку Боде четырехлетней давности. Там он сообщал о своих контактах с Владимиром Корниловым, которого описывал как "русского, который работает на Путина" и "очень влиятельного деятеля".

Владимир Корнилов – бывший директор украинского филиала российского Института стран СНГ. В Украине во время президентства Ющенко и Януковича он позиционировал себя как политолог и историк. В 2016 году посещал Нидерланды, представлялся нейтральным экспертом, но при этом выступал против ратификации соглашения между Украиной и ЕС.

После того как Боде заявил в нидерландских СМИ, что Украина якобы отправляет агентов для вмешательства в голосовании на референдуме, коллеги по "Форума за демократию" приветствовали его доказательства. "Информация происходит от Корнилова", – ответил Боде.

Также политик намекал на финансовую помощь от Корнилова. Когда его организации не хватало денег, Боде написал коллегам: "Возможно, Корнилов заплатит?"

После поднявшегося скандала Боде назвал свои тексты 2016-го года ироничными. "Ребята, вы это серьезно?" – отреагировал он в Twitter.

Как писал OBOZREVATEL, ранее министр здравоохранения Нидерландов Бруно Брюинс упал в обморок перед тем, как начать дискуссию о коронавирусе.

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