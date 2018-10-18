МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

Терпеть не будут: Япония пригрозила Путину из-за ракетных стрельб

8.4тЧитать материал на украинском

Япония выразила протест властям России в связи с запланированными на конец октября ракетными стрельбами в районе острова Итуруп.

Об этом сообщил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства Японии Есихидэ Суга, передает "РИА Новости". "Мы всегда внимательно следим за действиями России в районе северных территорий. На дипломатических каналах мы заявили о протесте в связи с предстоящими стрельбами, так как они ведут к усилению военного обеспечения на четырех северных островах, что противоречит позиции нашей страны", — объяснил он.

По информации СМИ, Россия уведомила Японию о ракетных стрельбах в районе острова Итуруп 17-20, 21-27 и 28-31 октября.

Новости
''Сделаем все возможное'': Япония решительно собралась закрыть вопрос Курил

"Для кардинального решения подобных проблем необходимо решение собственно проблемы четырех северных островов, их принадлежности, и заключение мирного договора. Для этого мы будем упорно вести переговоры с Россией", — сказал генсек Японии.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам ООН, через несколько десятилетий США, Япония, Китай и Россия могут развернуть настоящую войну за дефицитную рыбу в морях и океанах.

Место
Япония
Поделиться в Facebook
12
Комментарии
4
37
Смешно
43
Интересно
6
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Я в Токио был в 2006,там дебилы местные вроде рагульских правосеков,правда не в балаклавах а с повязками белыми с иероглифами на микроатбусах по улицам рассекают,матюгальники на крышах,и в микрофоны орут высунувшись в окна,это у них профессиональные борцы за ""северные территории""ебашат весь рабочий день,япошки к ним безразлично относятся,есть они ну есть ,хули делать.А протесты все заявляют,по любому поводу,но рагули опять перегибают,ну не может быть угроз в официальном протесте,типа мы не позволим,мы вас ептыть мать,хуйню пишете дебилоиды опять.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Ivanenko Vitaliy
Ivanenko Vitaliy
Свiдоме бидло озабоченность выразило? Гимн Украины завыли, для умерщвления мух...пару скаканули?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Serkov Paha
Serkov Paha
Punenko не грызи ногти! Гавкай на луну! Жри мухоморы! Мокши иди е в дупу! Нечисть...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Я думаю надо отменить стрельбы и отдать им острова, потому что угроза Путену очень серьезная. Он наверняка в панике, хотя может быть и в истерике.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги