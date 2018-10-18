Терпеть не будут: Япония пригрозила Путину из-за ракетных стрельб

Япония выразила протест властям России в связи с запланированными на конец октября ракетными стрельбами в районе острова Итуруп.

Об этом сообщил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства Японии Есихидэ Суга, передает "РИА Новости". "Мы всегда внимательно следим за действиями России в районе северных территорий. На дипломатических каналах мы заявили о протесте в связи с предстоящими стрельбами, так как они ведут к усилению военного обеспечения на четырех северных островах, что противоречит позиции нашей страны", — объяснил он.

По информации СМИ, Россия уведомила Японию о ракетных стрельбах в районе острова Итуруп 17-20, 21-27 и 28-31 октября.

"Для кардинального решения подобных проблем необходимо решение собственно проблемы четырех северных островов, их принадлежности, и заключение мирного договора. Для этого мы будем упорно вести переговоры с Россией", — сказал генсек Японии.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам ООН, через несколько десятилетий США, Япония, Китай и Россия могут развернуть настоящую войну за дефицитную рыбу в морях и океанах.