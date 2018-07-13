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Илия Куса
Илия Куса
Эксперт-международникВсе статьи автора

Терезе Мэй не позавидуешь

1.6т

Не позавидуешь сейчас премьер-министру Британии Терезе Мэй. После отставок двух ключевых министров из фракции сторонников Brexit, она оказалась в подвешенном состоянии в самом центре острого политического кризиса.

С одной стороны на неё давят сторонники Brexit, угрожая вотумом недоверия, с другой стороны - оппозиционеры-лейбористы, угрожая тем же, с третьей стороны - население и бизнес, требующие прояснить, what the fuck is going on с её планом по выходу Британии из ЕС.

Регионы играют свою игру, постоянно шантажируя Лондон. Северная Ирландия требует от Мэй решить наконец вопрос с их границами, иначе они будут продолжать блокировать работу местных органов власти, которые уже более года парализованы.

Шотландия требует лучших условий для ней и Британии в целом в новом договоре с Евросоюзом. Иначе угрожает референдумом про независимость.

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Сам ЕС требует от Лондона более чёткой позиции по ключевым вопросам и угрожает, что нового договора просто не будет на момент выхода страны из ЕС.

И на фоне всего этого, тут приезжает Дональд Трамп и с ходу обрушивается на Мэй с критикой в адрес её плана Brexit и угрожает выйти из переговоров с Лондоном о зоне свободной торговли с США, тем самым усиливая её критиков в парламенте.

Вангую, что в Британии в ближайшее время вполне могут объявить досрочные выборы, что станет финальным аккордом для консерваторов и правительства Мэй, так стремившееся выйти из ЕС с триумфом.

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Илия КусаИлия Куса
Тема
Выход Великобритании из ЕС
Место
Великобритания
Источник
Источник:Facebook Илии Кусы
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