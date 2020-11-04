По делу о массовом теракте в Вене задержали граждан России
В ходе расследования теракта в Вене (Австрия), который произошел 2 ноября, задержаны лица с гражданством разных государств (в том числе с двойным): России, Бангладеша, Македонии, Турции.
Об этом заявил глава полиции Вены Герхард Пюрстль, передает Die Presse. Отмечается, что всего задержано 14 человек в возрасте 18-26 лет.
Правоохранитель уточнил, что все подозреваемые "имеют миграционное прошлое".
Министр внутренних дел Карл Нехаммер добавил, что ликвидированный террорист еще летом хотел купить боеприпасы в Словакии и что словацкие спецслужбы проинформировали об этом Австрию.
Однако, в дальнейших шагах между Австрией и Словакией "что-то явно пошло не так в общении", сказал Нехаммер. Министр также предложил создать независимую комиссию по расследованию.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В центре австрийской столицы 2 ноября произошла серия атак со стрельбой и взрывом. По данным полиции Вены, стрельба началась около 20:00 по местному времени (21:00 по Киеву).
В результате погибли пять человек и 22 получили ранения.
Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт в столице Австрии.