По делу о массовом теракте в Вене задержали граждан России

Дарья Дурова Мир 23:12, 4.11.2020 Обновлено: 23:13, 4.11.2020

В ходе расследования теракта в Вене (Австрия), который произошел 2 ноября, задержаны лица с гражданством разных государств (в том числе с двойным): России, Бангладеша, Македонии, Турции.

Об этом заявил глава полиции Вены Герхард Пюрстль, передает Die Presse. Отмечается, что всего задержано 14 человек в возрасте 18-26 лет.

Правоохранитель уточнил, что все подозреваемые "имеют миграционное прошлое".

Министр внутренних дел Карл Нехаммер добавил, что ликвидированный террорист еще летом хотел купить боеприпасы в Словакии и что словацкие спецслужбы проинформировали об этом Австрию.

Однако, в дальнейших шагах между Австрией и Словакией "что-то явно пошло не так в общении", сказал Нехаммер. Министр также предложил создать независимую комиссию по расследованию.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В центре австрийской столицы 2 ноября произошла серия атак со стрельбой и взрывом. По данным полиции Вены, стрельба началась около 20:00 по местному времени (21:00 по Киеву).

  • В результате погибли пять человек и 22 получили ранения.

  • Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт в столице Австрии.

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Мир

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