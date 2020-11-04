По делу о массовом теракте в Вене задержали граждан России

В ходе расследования теракта в Вене (Австрия), который произошел 2 ноября, задержаны лица с гражданством разных государств (в том числе с двойным): России, Бангладеша, Македонии, Турции.

Об этом заявил глава полиции Вены Герхард Пюрстль, передает Die Presse. Отмечается, что всего задержано 14 человек в возрасте 18-26 лет.

Правоохранитель уточнил, что все подозреваемые "имеют миграционное прошлое".

Министр внутренних дел Карл Нехаммер добавил, что ликвидированный террорист еще летом хотел купить боеприпасы в Словакии и что словацкие спецслужбы проинформировали об этом Австрию.

Однако, в дальнейших шагах между Австрией и Словакией "что-то явно пошло не так в общении", сказал Нехаммер. Министр также предложил создать независимую комиссию по расследованию.

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