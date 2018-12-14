Теракт в Страсбурге: стало известно о смерти известного журналиста из Италии

Четвертой жертвой стрельбы на рождественской ярмарке в Страсбурге во Франции стал 28-летний журналист из Италии Антонио Мегалицци, который 14 декабря скончался от полученных ранений.

О трагической потере сообщила в Facebook сеть европейских университетских радиостанций EuroPhonica, на которую он работал. Мегалицци учился и освещал сессии Европейского Парламента.

"Вынуждены подтвердить, что наш коллега Антонио покинул нас", – написали в сообщении. Его смерть была подтверждена также президентом Европейского парламента Антонио Таджани.

Антонио Мегалицци Facebook Антонио Мегалицци

twitter.com/matteosalvinimi

Парень получил тяжелое ранение в голову во время прогулки по городу с двумя коллегами, едва покинув здание ЕП. Вследствие удара Мегалицци попал в больницу в серьезном состоянии.

E’morto #AntonioMegalizzi . Una preghiera lo accompagni in questo viaggio verso il cielo .Ricorderò sempre quella cena a Mezzocorona dove mi parlò dei suoi sogni di giovane giornalista. pic.twitter.com/AGqeTPPtg0 — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) 14 декабря 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 декабря на рождественской ярмарке в центре Страсбурга был открыт огонь по прохожим. Пострадали 13 человек: трое скончались, шестеро были ранены тяжело, четверо — легко.