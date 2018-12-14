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Теракт в Страсбурге: стало известно о смерти известного журналиста из Италии

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Четвертой жертвой стрельбы на рождественской ярмарке в Страсбурге во Франции стал 28-летний журналист из Италии Антонио Мегалицци, который 14 декабря скончался от полученных ранений.

О трагической потере сообщила в Facebook сеть европейских университетских радиостанций EuroPhonica, на которую он работал. Мегалицци учился и освещал сессии Европейского Парламента.

"Вынуждены подтвердить, что наш коллега Антонио покинул нас", – написали в сообщении. Его смерть была подтверждена также президентом Европейского парламента Антонио Таджани.

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Антонио Мегалицци

Антонио Мегалицци

Facebook Антонио Мегалицци

Теракт в Страсбурге: стало известно о смерти известного журналиста из Италии

twitter.com/matteosalvinimi

Парень получил тяжелое ранение в голову во время прогулки по городу с двумя коллегами, едва покинув здание ЕП. Вследствие удара Мегалицци попал в больницу в серьезном состоянии.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 декабря на рождественской ярмарке в центре Страсбурга был открыт огонь по прохожим. Пострадали 13 человек: трое скончались, шестеро были ранены тяжело, четверо — легко.

Читайте все новости по теме "Стрельба в Страсбурге" на OBOZREVATEL.

Тема
Стрельба в Страсбурге
Место
ФранцияСтрасбург
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