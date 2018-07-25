Теракт в столице Перу: двумя взрывами в клинике ранены 20 человек

В клинике Рикардо Пальма в столице Перу Лиме прогремели два взрыва. В результате теракта ранены по меньшей мере 20 человек.

Два взрывных устройства сработали в рюкзаках, расположенных в подвале медзаведения, сообщает Latercera.

Эвакуация в клинике

"Из-за сильного задымления из клиники эвакуировали пациентов, посетителей и медперсонал", - говорится в сообщении.

Сначала взрывы считали случайными происшествиями, однако, после завершения исследования, начальник полиции Лимы Гастон Родригес заявил, что это был преднамеренный акт.

Полиция Перу предполагает что акт может быть связан с вымогательством и запугиванием. Пока расследование не завершено, инцидент квалифицируют как "преступный акт".

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 июля в Анкаре прогремел взрыв.