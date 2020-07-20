Теракт в Сирии: в результате взрыва погибли пять человек, около ста пострадали. Фото
В Сирии взорвали автомобиль.
В результате взрыва автомобиля в Сирии 19 июля погибли пятеро мирных граждан, еще минимум 85 получили ранения.
Теракт произошел на севере страны в поселке Сиджу провинции Алеппо, сообщает CNN TÜRK. Отмечается, что он контролируется повстанцами.
К причастности к подрыву автомобиля неизвестными подозревают курдскую организацию YPG/PKK. Пострадавших госпитализировали в больницы Сирии и Турции.
Взрыв в Сирии
Взрыв в Сирии
Взрыв в Сирии
Взрыв в Сирии
Взрыв в Сирии
Взрыв в Сирии
Взрыв в Сирии
Взрыв в Сирии
Взрыв в Сирии
Взрыв в Сирии
Взрыв в Сирии
Взрыв в Сирии
Взрыв в Сирии
Взрыв в Сирии
Взрыв в Сирии
Как писал OBOZREVATEL ранее, в сирийском городе Эль-Камышлы террорист-смертник совершил взрыв. Он подорвал себя в квартале Хелку. В результате погибли и пострадали мирные жители.