Кровавые теракты в Новой Зеландии: военный ответил на "украинский след"

Гражданин Австралии Брентон Таррант, расстрелявший десятки людей в Новой Зеландии, не имеет никакого отношения к "Грузинскому легиону", о чем ранее заявили в российской организации "Верное казачество".

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сообщил командир "Грузинского легиона" Мамука Мамулашвили, отметив, что никогда ранее не видел новозеландского террориста. В то же время боец подтверждает тот факт, что Этан Таллинг, которого в России назвали соратником Тарранта, действительно воевал на Донбассе в составе "Грузинского легиона".

Брентон Таррант

"Был у нас такой человек, это молодой парень, неопытный. Он пробыл на линии фронта дней десять, или даже меньше, и уехал. Он физически не выдержал той нагрузки, которая у нас была", – говорит он.

По его словам, позже с ним связывались австралийские журналисты, которые говорили о том, что Таллинг когда-то был членом какой-то нацистской или националистической организации.

"Я за ним такого не замечал. Парень приехал к нам, заключил контракт, сам он ранее служил в Австралии в артилерийских войсках", – сказал Мамулашвили.

Вместе с тем командир "Грузинского легиона" считает, что подобные заявления ставят перед собой цель дискредитировать Украину и бойцов на Донбассе.

"Я даже не исключаю, что таких людей, которые уезжали от нас, могут вербовать российские спецслужбы для совершения терактов, чтобы потом дискредитировать Украину и наш легион", – заявил Мамулашвили.

"Я не сомневаюсь, что против нас идет такая информационная война и все нам приписывают, так же, как Янукович заявил, что Майдан расстреливали мы. И я не удивляюсь тому, что террористы в Новой Зеландии — это тоже мы", – добавил он.

Также боец опроверг информацию о том, что Джаред Беннет, которого в "Верном казачестве" назвали вторым соратником новозеландского террориста, участвовал в боях на Донбассе в составе "Грузинского легиона".

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети опубликовано полное видео, снятое стрелком Брентоном Таррантом, который устроил теракты в Новой Зеландии.

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