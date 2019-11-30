Отпустили по УДО: выяснился скандальный факт о резнике из Лондона

Подозреваемый 28-летний Усман Хан, который 29 ноября в Лондоне напал на прохожих с ножом, ранее уже был судим за преступление, связанное с терроризмом.

Об этом сообщает BBC. Отмечается, что мужчину приговорили к тюремному заключению в 2012 году, но ему удалось выйти на свободу условно-досрочно в декабре 2018 года.

Глава антитеррористического подразделения британской полиции Нил Басу объявил, что мотивы нападавшего пока до конца не ясны, но полиция рассматривает произошедшее как теракт.

Лондонский резник был судим за терроризм

Хан проживал в графстве Стаффордшир в центральной части Англии. Полиция пришла с обысками к нему домой.

Также стали известны новые детали преступления на Лондонском мосту. Очевидец Джон Макманус, рассказал, что сначала он увидел, как дралась группа мужчин – несколько человек пытались усмирить одного.

Затем почти сразу прибыла полиция, люди побежали с моста, и прозвучали сначала два выстрела, а затем еще несколько. Другие свидетели же заявили, что стреляли не менее 10 раз.

Теракт в Лондоне: выяснился скандальный факт о резнике

Полиция выяснила, что Хан 29 ноября пришел на семинар по реинтеграции бывших заключенных, организованный Кембриджским университетом. Мероприятие проходило в Фишмонгерс-Холле, историческом здании рядом с Лондонским мостом.

Очевидцы утверждают, что Усман неожиданно выхватил два больших ножа и напал на участников семинара. Пока не ясно, планировал он это заранее, или его агрессию что-то спровоцировало.

Хан зарезал мужчину и женщину и выбежал на улицу. Там он направился на мост, размахивая ножами.

ВВС

Как сообщал OBOZREVATEL, в ходе спецоперации по прекращению теракта полиция застрелила Хана. В результате ЧП погибли еще 2 человека. Трое попали в больницу.

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