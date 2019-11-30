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30 ноября • обновлено в 10:38
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Отпустили по УДО: выяснился скандальный факт о резнике из Лондона

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Подозреваемый 28-летний Усман Хан, который 29 ноября в Лондоне напал на прохожих с ножом, ранее уже был судим за преступление, связанное с терроризмом.

Об этом сообщает BBC. Отмечается, что мужчину приговорили к тюремному заключению в 2012 году, но ему удалось выйти на свободу условно-досрочно в декабре 2018 года.

Глава антитеррористического подразделения британской полиции Нил Басу объявил, что мотивы нападавшего пока до конца не ясны, но полиция рассматривает произошедшее как теракт.

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Лондонский резник был судим за терроризм

Лондонский резник был судим за терроризм

Хан проживал в графстве Стаффордшир в центральной части Англии. Полиция пришла с обысками к нему домой.

Также стали известны новые детали преступления на Лондонском мосту. Очевидец Джон Макманус, рассказал, что сначала он увидел, как дралась группа мужчин – несколько человек пытались усмирить одного.

Затем почти сразу прибыла полиция, люди побежали с моста, и прозвучали сначала два выстрела, а затем еще несколько. Другие свидетели же заявили, что стреляли не менее 10 раз.

Теракт в Лондоне: выяснился скандальный факт о резнике

Теракт в Лондоне: выяснился скандальный факт о резнике

Полиция выяснила, что Хан 29 ноября пришел на семинар по реинтеграции бывших заключенных, организованный Кембриджским университетом. Мероприятие проходило в Фишмонгерс-Холле, историческом здании рядом с Лондонским мостом.

Очевидцы утверждают, что Усман неожиданно выхватил два больших ножа и напал на участников семинара. Пока не ясно, планировал он это заранее, или его агрессию что-то спровоцировало.

Хан зарезал мужчину и женщину и выбежал на улицу. Там он направился на мост, размахивая ножами.

Отпустили по УДО: выяснился скандальный факт о резнике из Лондона

ВВС

Как сообщал OBOZREVATEL, в ходе спецоперации по прекращению теракта полиция застрелила Хана. В результате ЧП погибли еще 2 человека. Трое попали в больницу.

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Автор
Ирина Кулинич
Место
Англия Лондон
Тег
теракт
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