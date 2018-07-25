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Теракт в день выборов: в Пакистане взорвали 28 человек, 35 - ранены

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Взрыв, направленный на полицейский фургон, убил более 20 человек в северо-западном городе Кветта в Пакистане, еще несколько десятков людей – ранены.

По уточненным данным Рajhwok 28 человек погибли, включая полицейского и ребенка, и еще 35 получили ранения в результате теракта-самоубийства.

Reuters

Рajhwok

Чрезвычайное положение было объявлено в больнице, куда поступили пострадавшие. Некоторые из раненых борются за жизнь, но количество смертей, вероятно, возрастет.

В этот день южноазиатский народ отправляется на голосование, чтобы выбрать новое правительство, пишет Reuters.

Теракт произошел возле избирательного участка, сказал свидетель в Кветте, столице Пакистанской провинции Белуджистан.

Radio Pakistan

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 июля террористы-смертники взорвали 38 человек в Сирии, еще 30 – ранены.

Кроме того, ддвумя взрывами в клинике столицы Перу были ранены 20 человек.

Место
Пакистан
Объекты
теракттерроризм
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