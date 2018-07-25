Теракт в день выборов: в Пакистане взорвали 28 человек, 35 - ранены

Взрыв, направленный на полицейский фургон, убил более 20 человек в северо-западном городе Кветта в Пакистане, еще несколько десятков людей – ранены.
По уточненным данным Рajhwok 28 человек погибли, включая полицейского и ребенка, и еще 35 получили ранения в результате теракта-самоубийства.
Reuters
Рajhwok
Чрезвычайное положение было объявлено в больнице, куда поступили пострадавшие. Некоторые из раненых борются за жизнь, но количество смертей, вероятно, возрастет.
В этот день южноазиатский народ отправляется на голосование, чтобы выбрать новое правительство, пишет Reuters.
Теракт произошел возле избирательного участка, сказал свидетель в Кветте, столице Пакистанской провинции Белуджистан.
Radio Pakistan
Death toll reaches to 25 after a succide bomb attack in Quetta on this day #ElectionPakistan2018. Enemies of Pakistan can't demoralize us, Pakistan will rise, Quetta will rise again.— Zara Ali (I'm Burhan 2190)🇵🇰🍁 (@ZaraAli_Iam) 25 июля 2018 г.
In Sha Allah. pic.twitter.com/v8HSTqCite
People across #Pakistan are Casting their ballots While #Quetta walay are in the Storm of Pellets. #quettablast @MubashirZaidi @HamidMirPAK @sakhtarmengal @a_siab @Senator_Baloch pic.twitter.com/sZpQvrVnhH— Syed Mohammad Nadeem (@ANadeem1993) 25 июля 2018 г.
Как сообщал OBOZREVATEL, 25 июля террористы-смертники взорвали 38 человек в Сирии, еще 30 – ранены.
Кроме того, ддвумя взрывами в клинике столицы Перу были ранены 20 человек.