Теракт в день выборов: в Пакистане взорвали 28 человек, 35 - ранены

Взрыв, направленный на полицейский фургон, убил более 20 человек в северо-западном городе Кветта в Пакистане, еще несколько десятков людей – ранены.

По уточненным данным Рajhwok 28 человек погибли, включая полицейского и ребенка, и еще 35 получили ранения в результате теракта-самоубийства.

Reuters

Рajhwok

Чрезвычайное положение было объявлено в больнице, куда поступили пострадавшие. Некоторые из раненых борются за жизнь, но количество смертей, вероятно, возрастет.

В этот день южноазиатский народ отправляется на голосование, чтобы выбрать новое правительство, пишет Reuters.

Теракт произошел возле избирательного участка, сказал свидетель в Кветте, столице Пакистанской провинции Белуджистан.

Radio Pakistan

Death toll reaches to 25 after a succide bomb attack in Quetta on this day #ElectionPakistan2018. Enemies of Pakistan can't demoralize us, Pakistan will rise, Quetta will rise again.

In Sha Allah. pic.twitter.com/v8HSTqCite — Zara Ali (I'm Burhan 2190)🇵🇰🍁 (@ZaraAli_Iam) 25 июля 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 июля террористы-смертники взорвали 38 человек в Сирии, еще 30 – ранены.

Кроме того, ддвумя взрывами в клинике столицы Перу были ранены 20 человек.