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Теракт в Афганистане: СМИ сообщили новое количество погибших украинцев

8.3тЧитать новость на украинском

В результате теракта в отеле Intercontinental Hotel, расположенном в столице Афганистана Кабуле, погибли 9 граждан Украины.

Об этом сообщает ВВС.

Помимо украинцев также в результате атаки боевиков погибло по одному гражданину Германии, Греции и Казахстана.

Тела еще двух иностранцев пока что не определены. Также в результате трагедии скончались четверо граждан Афганистана.

Отмечается, что в результате боев с террористами было спасено порядка 160 человек.

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Как рассказал в комментарии телеканалу "112 Украина" начальник консульского Управления обеспечения МИД Василий Кирилич, в Кабул был направлен украинский консул для проверки информации.

"После его контактов с правоохранительными и другими органами он получит более точную информацию, и мы тогда сможем ее обнародовать", - заявил Кирилич.

В свою очередь глава МИД Павел Климкин заявил о 6 погибших украинцах.

Как писал "Обозреватель", 20 января четверо вооруженных боевиков напали на отель Intercontinental Hotel в Кабуле, в результате чего сотрудники органов безопасности вступили с ними в перестрелку.

Место
АфганистанКабул
Объект
теракт
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