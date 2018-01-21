Теракт в Афганистане: СМИ сообщили новое количество погибших украинцев

В результате теракта в отеле Intercontinental Hotel, расположенном в столице Афганистана Кабуле, погибли 9 граждан Украины.
Об этом сообщает ВВС.
Помимо украинцев также в результате атаки боевиков погибло по одному гражданину Германии, Греции и Казахстана.
Тела еще двух иностранцев пока что не определены. Также в результате трагедии скончались четверо граждан Афганистана.
Отмечается, что в результате боев с террористами было спасено порядка 160 человек.
Как рассказал в комментарии телеканалу "112 Украина" начальник консульского Управления обеспечения МИД Василий Кирилич, в Кабул был направлен украинский консул для проверки информации.
"После его контактов с правоохранительными и другими органами он получит более точную информацию, и мы тогда сможем ее обнародовать", - заявил Кирилич.
В свою очередь глава МИД Павел Климкин заявил о 6 погибших украинцах.
Как писал "Обозреватель", 20 января четверо вооруженных боевиков напали на отель Intercontinental Hotel в Кабуле, в результате чего сотрудники органов безопасности вступили с ними в перестрелку.