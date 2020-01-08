8 января украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, на борту которого находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).

На этом этапе в принципе неизвестно, что случилось на борту. Поэтому сейчас должны рассматриваться любые версии. Любое отрицание какой-либо версии говорит только о том, что отрицающему эту версию она просто неудобна. Не более того.

Далее. Самолет потерпел катастрофу над горячей точкой. Не просто горячей точкой, а наиболее горячей сейчас точкой на планете, на пике военно-политического противостояния Ирана и Соединенных Штатов Америки.

Именно поэтому версия недружелюбного воздействия на самолет – теракт на борту или попадание в него ракеты – должна быть изначально одной из приоритетных. Изначально.

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Есть видео, если оно соответствует действительности, как облако огня падает на землю под углом 15-25 градусов к горизонту. Отсюда можно предположить, что самолет уже был неуправляем.

Самолет потерпел катастрофу над горячей точкой

Сам по себе факт пожара двигателя на борту не сразу приводит к таким последствиям – самолет может потерять тягу, начать снижаться. В конце концов, есть противопожарная система. Просто выключается двигатель и так далее.

Но здесь видно, что не просто горит двигатель, а самолет уже падает. Это значит, что там большие проблемы уже помимо двигателя.

Вообще, двигатели горят достаточно редко, но попадание ракеты в двигатель как раз приводит к его возгоранию.

То есть, даже если там было возгорание двигателя, это следствие чего-то. Либо какая-то техническая причина – грубо говоря, не то масло залили в двигатель, какой-то патрубок лопнул, и топливо выливается на горячую часть, - либо внешнее воздействие.

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Если смотреть по характеру падения обломков, видно, что самолет взорвался не на большой высоте, а при ударе о землю. Крупных фрагментов нет.

vcrti.com.ua

Если мы посмотрим на малазийский Boeing, сбитый над Донбассом в 2014 году, то там есть большие фрагменты. Самолет развалился в воздухе на большой высоте. И обломки выпали на очень большой площади. Пятно обломков – порядка 20 на 50 километров.

Здесь же видно, что это удар о землю. Самолет только взлетел. Он было залит топливом на 4-5 часов полета, как минимум. Когда он падает и когда там есть открытый огонь, то при таком ударе о землю детонация топлива неизбежна. Был бы взрыв. Очень слабое утешение состоит в том, что все погибли мгновенно.

Появились фото – фрагменты крыла с точечными повреждениями. На самом деле, они действительно могли возникнуть от воздействия осколочно-фугасной боевой части зенитной ракеты. Но теоретически они могли возникнуть в момент самого взрыва. Какие-то болты от одной части могли лететь и пробить эту конструкцию. Это фото подтверждает версию о зенитной ракете, но она ее не доказывает.

Больше по состоянию на сейчас мы ничего не знаем.

Я хотел бы обратить особое внимание вот на что. После истории с малазийским Boeing MH17 Россия постоянно обвиняла Украину в том, что она не закрыла воздушное пространство над зоной боевых действий. После обнародования выводов совета по безопасности Нидерландов, по итогам технического расследования в ИКАО были поданы документы о том, что правило полетов гражданской авиации над зоной конфликтов плохо регламентировано. И ИКАО разработало еще целый ряд процедур.

Что получается? Иран наносит удар по базам США и ждет ответку. А ответка может быть только с воздуха – либо истребители, либо дроны, либо ракеты и так далее. То есть ты сделал что-то, и твоя ПВО ждет десятки воздушных целей в ответ. И в этой ситуации продолжать полеты гражданской авиации, не закрыть воздушное пространство – это как подстрекательство.

Когда в "ДНР" "Грады", которые обстреливали позиции ВСУ, размещались во дворах жилых домов, чтобы ответка прилетала прямо туда. Либо Украина не станет стрелять по жилым домам, а если стреляет, то "вот, какие они фашисты и звери".

Здесь примерно та же ситуация. Ты стреляешь по американцам и ждешь ответку. И в этот момент тегеранский аэропорт продолжает спокойно выпускать и принимать самолеты. Это уже перебор. Даже слов нет.

В 2014 году Украина не закрыла небо, потому что не было такого требования закрывать, да и не было понятно, то ли собьют, то ли нет. Подняли ограничения по эшелону – 9 с лишним километров – а выше летайте, они не дострелят до этой высоты. Но здесь вообще все понятно. Ты стрельнул по Штатам, а теперь привел ПВО в повышенную готовность и ждешь, когда что-то прилетит.

А ПВО – везде ПВО. Гражданские самолеты они видят как чужие. Там система опознавания "свой – чужой" не стоит. Там есть автоответчики, транспондеры, которые отвечают. Можно смотреть Flightradar, диспетчеров и так далее. Но для военных все эти самолеты чужие. Если ты ждешь ответку, то ты должен очистить небо от каких-то посторонних летательных аппаратов.

Даже если там техническая причина – возгорание двигателя или еще что-то, - сам факт того, что Иран наносит удар по американским базам, ждет ответного удара и при этом продолжается эксплуатация гражданских самолетов – это вопиюще. Это просто недопустимо. Хочешь бодаться с Америкой? Ради бога! Но только тогда прекрати полеты.

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