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ПолитикаЭкономика
Александр Морозов
Александр Морозов
Российский политолог и философВсе статьи автора

Теперь у Кремля конфликт еще и с Грецией

8.1т

Ход конфликта Кремля с Грецией наглядно показывает на очень коротком отрезке всю похабную стилистику нынешнего Кремля в отношении "стран и народов". Греки, как известно, сейчас политически "пророссийские" (примерно, как венгры и итальянцы). Четыре сотрудника, работающие под прикрытием, действовали грубо, погорели, материала на себя навалили так много, что грекам пришлось их выслать. В старые времена, до того, как Кремль "окончательно сошел с ума" и решил, что "управляет вселенной", - это был бы обычный дипломатический эпизод, какой случается между дружественными странами в сфере борьбы разведок.

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Собственно, греки высылая их и сделали традиционное в таких случаях заявление, что это "эпизод" и отношения не должны страдать. Но - теперь другие времена - и Кремль сразу начал переводить этот конфликт из дипломатического в политический. Понеслись настолько оскорбительные заявления и угрозы, что грекам пришлось делать заявление о том, что ассиметричный ответ Кремля на обычный эпизод выходит за рамки допустимого и придется отзывать посла.

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Причем, как я понял, вся эта грубая политизация конфликта Кремлем "удачно" падает внутрь греческих парламентских выборов - кампания уже идет: оппозиция настроена более "антироссийски", чем нынешнее правительство. Но Кремлю - все равно. Главное просто - "гадить" в блатной стилистике без всякой связи с возможным результатом.

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Автор
Александр МорозовАлександр Морозов
Тема
Российская военная угроза
Место
Россия
Источник
Источник:Facebook Александра Морозова
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Тупые лаптеносы )))
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2
0
Попова Ольга
Попова Ольга
ЧМОШНИКИ КОЦЯПСКИЕ
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Московец Леонид
Московец Леонид
Помню как паРашное ТВ "упивалось, что Греки завалят ЕС и они "братья" для "святой раши вилезшей из параши..!! Но Греки -доказали ,что они были -ПЕРВЫМИ..!! Так держать..!!!!!!!!!!!!
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