Недавно мы писали о том, как президент США Трамп организовал доклады своей разведки, касающиеся обстановки вокруг РФ. Сначала он просто ставил под сомнения информацию разведчиков, заявляя им о том, что они слишком много внимания уделяют РФ. Потом стал обрывать их, когда те касались неприятной темы, а потом и вовсе перестал их слушать, поскольку это ему очень не нравилось, и позже перевел именно этот момент доклада в эпистолярную плоскость.

Теперь американские разведчики вслух о РФ или Путине не говорят вовсе, а донесения подаются исключительно в письменном виде, дабы не раздражать босса. И вот теперь просто интересно, начертал ли он резолюцию в стиле Сталина, на донесение своей разведки или еще нет.

Но теперь при Трампе нельзя говорить не только о Путине, РФ и о тех враждебных актах, связанных с ними. Теперь у Трампа табуирована тема эпидемии коронавируса и ее последствий. Если раньше он хоть как-то встречался с целевой группой и слушал то, что они говорят, то когда США побили все мировые анти-рекорды, тема утратила для него интерес и стала раздражать примерно так, как и доклады о Путине.

Для себя он эту проблему решил просто. Трамп перестал слушать выкладки специалистов в области эпидемиологии, а потому – успокоился и стал рассказывать о том, что вирус исчезнет сам по себе и что он в этом уверен. Только вот дело в том, что практически ничего из того, в чем он публично выражал уверенность, не подтвердилось.

Вменяемый человек уже сделал бы соответствующие выводы, задумавшись об ошибочности своих суждений. Только вот нарциссу это неведомо, и если его "уверенность" или прогноз не сбывается, он просто ищет подходящих виновников, которые помешали ему это сделать. А ведь это – инфантилизм. Только совсем маленькие дети сваливают вину на Бабайку за то, что они что-то разбили, сломали или им вот это все кто-то положил в штанишки. Сами же они в этом не виноваты ни грамма.

Но эта проблема навалилась не только на США, но и на нас – тоже. Наша власть почти полностью состоит из инфантильных нарциссов, или лиц, забитых комплексами, которые дорвавшись до власти, пытаются компенсировать их любым путем.

В прессе появилась информация о том, что янелох, будучи с визитом в Одессе, которой следует мобилизовать все службы для борьбы с катастрофами, дал брифинг для журналистов и когда пошли вопросы, которые он слышать не хочет в принципе, он естественно смылся, прикрываемы охраной из 40 автомобилей кортежа.

Тем не менее, журналист "Думской" Петр Обухов, таки смог поставить вопрос о том, не боится ли он повторить судьбу Януковича, на что он растерянно ответил, что не понимает о чем этот вопрос. И тогда тот уточнил, что Янукович посадил Тимошенко и где теперь Янукович и где Тимошенко, и что сейчас он пытается это же сделать с Порошенко. Что было дальше – каждый может посмотреть самостоятельно.

То есть, тут – то же самое. Никаких разговоров на неприятные темы. Вернее, на эти темы он может сам рассуждать и анонсировать "много интересного" в адрес Порошенко, но это – в кругу подобранной и отфильтрованной прессы. А вот когда задаются острые вопросы, потерпевший скрывается за рядами охраны. Он даже слышать ничего не хочет из того, что ему неприятно.

А ведь мы же помним, как Порошенко выходил к прессе и как на него сыпалось 90% крайне неприятных вопросов и как он на них отвечал То есть, он вел себя так, как и подобает вести президенту. Ну а пока – "маємо, що маємо".