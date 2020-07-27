Темпы COVID-19 ускоряются: ВОЗ объявила о созыве чрезвычайного комитета

Всемирная организация здравоохранения созывает чрезвычайный комитет для оценки ситуации с пандемией COVID-19 в мире.

Об этом сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус во время брифинга в понедельник, 27 июля, передает официальный сайт организации.

"Как требуют международные правила, я вновь соберу чрезвычайный комитет на этой неделе, чтобы он провел переоценку ситуации с пандемией COVID-19 и дал мне соответствующие советы", – сказал он, отметив, что заседание комитета пройдет в ближайшие дни.

"Глобальная чрезвычайная ситуация в области здравоохранения объявлялась шесть раз, но последняя, пожалуй, является самой серьезной", – подчеркнул глава ВОЗ.

Он добавил, что темпы распространения коронавируса продолжают ускоряться.

Как писал OBOZREVATEL, в мире COVID-19 заболели более 16 миллионов человек, из которых более 650 тысяч скончались. Странами-лидерами по количеству зараженных являются США (более 4,3 млн), Бразилия (свыше 2,4 млн) и Индия (больше 1,4 млн).