Тело в пяти чемоданах: в деле Хашогги появилось важное видеодоказательство

Турецкие СМИ показали видео, где, предполагаемо, заснят момент транспортировки тела убитого саудовского журналиста Джамаля Хашогги.

Так, камеры уличного наблюдения зафиксировали троих мужчин с пятью чемоданами и двумя большими сумками возле резиденции генерального консула Саудовской Аравии в Стамбуле. Вероятно, что они переносили расчлененный труп журналиста, передает Postimees.

Это происходило за два часа после предполагаемого времени убийства Хашогги. Резиденция расположена недалеко от консульства, в котором он пропал.

Отметим, все останки Хашогги до сих пор не обнаружены.

Напомним, Джамаль Хашогги — колумнист американского издания The Washington Post, выступавший с критикой саудовского правительства и наследного принца Мохаммеда.

Он пропал 2 октября в Турции после того, как вошел в здание саудовского консульства в Стамбуле. Позже выяснилось, что он был жестоко убит на территории диппредставительства.

Джамаль Хашогги "Радио Свобода"

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