Тело в пяти чемоданах: в деле Хашогги появилось важное видеодоказательство

Турецкие СМИ показали видео, где, предполагаемо, заснят момент транспортировки тела убитого саудовского журналиста Джамаля Хашогги.
Так, камеры уличного наблюдения зафиксировали троих мужчин с пятью чемоданами и двумя большими сумками возле резиденции генерального консула Саудовской Аравии в Стамбуле. Вероятно, что они переносили расчлененный труп журналиста, передает Postimees.
Это происходило за два часа после предполагаемого времени убийства Хашогги. Резиденция расположена недалеко от консульства, в котором он пропал.
Отметим, все останки Хашогги до сих пор не обнаружены.
Напомним, Джамаль Хашогги — колумнист американского издания The Washington Post, выступавший с критикой саудовского правительства и наследного принца Мохаммеда.
Он пропал 2 октября в Турции после того, как вошел в здание саудовского консульства в Стамбуле. Позже выяснилось, что он был жестоко убит на территории диппредставительства.
Джамаль Хашогги
"Радио Свобода"
Как писал OBOZREVATEL:
Турция получила запись убийства с Apple Watch журналиста. Правоохранители нашли фрагменты его тела в колодце на территории консульства.
В результате власти Саудовской Аравии признали преступление. 24 октября наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман Аль Сауд заявил, что власти сотрудничают с турецким следствием, чтобы виновные были наказаны.
Между тем в ЦРУ уверены, что именно принц Саудовской Аравии отдал приказ о ликвидации неугодного оппозиционера.