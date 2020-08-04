Тело британки после поцелуя покрылось красными неизлечимыми пятнами. Фото

34-летняя Эйми Годден из Великобритании заболела псориазом в 14 лет, но он никогда не доставлял ей больших проблем. Однако после одного поцелуя девушка покрылась непроходящими пятнами по всему телу.

Как пишет Daily Star, в 14 лет на теле Эйми появилось всего несколько пятен, которые она легко прятала под одеждой. И они её не особо беспокоили до 2018 года – тогда все ее тело укрылось красными зудящими пятнами.

“Невероятно, но они были вызваны новогодним поцелуем кое с кем, у кого был тонзиллит, о чём я, конечно, не знала. Мало того, что я подхватила вирус, так вскоре у меня на лбу, щеках и груди начали появляться красные пятна. Вскоре раздражение покрывало уже все мои руки, бёдра и спину", – рассказала Годден.

Врач диагностировал ей псориаз, который был вызван именно тонзиллитом. Но как оказалось, никаких стопроцентно действенных лекарств, которые избавили бы британку от напасти, просто не существует.

Фото: Twitter / dailystar

"Я вернулась домой и выходить обратно уже не хотела. Никаких встреч с друзьями и зеркал. Лично я не могла рассказать о случившемся друзьям и семье, поэтому решила сделать об этом пост в "Инстаграме", – сказала Эйми.

И хотя девушка приняла своё состояние, лучше оно не стало. По словам Эйми, кожа всё ещё постоянно чешется и болит. Настолько, что даже обычная одежда вызывает неприятные ощущения. Но девушка уже нашла свои методы борьбы с напастью.

“Солнечный свет, здоровая сбалансированная диета и отказ от алкоголя – всё это помогает мне справиться. Но вспышки происходят иногда сами по себе”, – отметила Годден.

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