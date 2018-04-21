Противостояние молодого цифрового гения Павла Дурова разваливающейся российской государственной машине – веселит и ободряет мою душу. С учетом минометных обстрелов в Широкино, как-то особенно сильных в это утро, мне очень даже полезно вот такое позитивное, уморительное шапито. В этом комиксе ярко иллюстрируется мой старый тезис о том, что империи в последней своей предсмертной фазе смешны. Как дряхлый, лысый, толстый старик, кокетничающий перед молодой красавицей, Кремль не понимает, что это производит обратно пропорциональное от воображаемого им впечатление. Импотенция кремлёвских старцев становится всё более очевидным и смехотворным фактом.

Смешно, когда российский генерал, после того как опять Российская империя по команде "Место!", поджав хвост, отползла в сторонку, – докладывает о 70% cбитых пендосовских ракет в Сирии.

Просто умора, когда те, кто еще вчера угрожал присыпать ядерным пеплом США, сегодня рекомендуют вместо американских лекарств – грызть кору деревьев. Кстати, у меня в саду пара саженцев были обглоданы на днях… Увидел это давеча и подумал: "Неужто российские депутаты так быстро перешли от советов к практике и здесь у меня подъедаются!?".

Ужасно смешно, когда авианедоносец "Адмирал Кузнецов" – та старая коптилка, первое название которой было "Советский Союз", а при спуске на воду "Леонид Брежнев" – шествует к Сирии в попытке продемонстрировать путинское могущество миру. А потом, после того как самолеты с неё падают, и весь мир рисует про это карикатуры, отчаливает в обратном направлении!!!

Но, с моей точки зрения, попытка закрыть Телеграмм ещё веселей, чем всё перечисленное! Просто подумайте о том, что Ленин начал с того, что "взял" почту, телефон и телеграф. А Путин кончает тем, что не в состоянии контролировать Телеграмм. Впрочем, и с телефонами, и с почтой у него тоже не очень…

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Имперская "социальная плоть" в России уже не просто ветшает – она гниёт и отваливается кусками, обнажается её скелет. И это не страшно. Скорей даже весело!!! Прошу россиян не обижаться на мои аллегории… Виной тому, как всегда у вас, Англия, точней, английский апологет Гилберт Кит Честертон. У него в одном из моих любимых эссе "В защиту скелетов" речь идет о том, что Творец так пошутил, когда создавал человека: под любым серьёзным, хмурым, надменным или гордым лицом – всегда улыбающийся череп. И, хотя эти слова относятся к человеку, я как социолог легко экстраполирую этот образ на умирающий постсовок: "Раззолоченные, чванливые создания должны понять, что их поджидает смешная, недостойная ловушка, из которой им не выбраться. Они не ведают в своей важности, что так же нелепы, как свинья или попугай; что человек смешно родится, смешно стареет, смешно ест. Но они узнали хотя бы, что он смешон после смерти".

Короче, как, кажется, говорил один из персонажей "Простоквашино": "Фиг вам!", а не Телеграмм!!! Кстати, дарю Павлу Дурову этот слоган совершенно безвозмездно от нашего государства бывших беспризорных "Республики Пилигрим"!

Удачи вам, "российские Цукерберги", в похоронной компании империи! Уверен, вы это сделаете не просто красиво, но и показательно весело!!! Я, конечно, не большой спец в маркетинге, но всё же думаю – Дурову стоит официально переименовать Телеграмм на территории России в честь отжавшего у него сеть "ВКонтакте" ФСБ. Вот, прямо так и перелогинить из ТЕЛЕГРАММ в ТЕЛЕ-фиг-вам-хоть-ГРАММ!!!