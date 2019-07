Танки возле Белого дома и самолеты-убийцы в небе: США показали миру военную мощь

Американцы в 243-й раз отметили в четверг, 4 июля, главный национальный праздник – День независимости. В Нью-Йорке традиционно был организован салют. Не обошлось и без парада военной авиации.

Так, с барж, размещенных в проливе Ист-Ривер в районе Бруклинского моста, примерно за 30 минут были запущены десятки тысяч пиротехнических зарядов. На набережной звучала музыка из известных кинолент, в том числе из серии фильмов "Звездные войны" и "Рокки", передает ТАСС. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В то же время в Вашингтоне, несмотря на пасмурную погоду, американские военные самолеты и вертолеты пролетели в рамках мероприятия "Салют Америке".

Военный парад в США

Тысячи собравшихся увидели, в частности, тяжелый бомбардировщик B-2 Spirit, истребители F-22 Raptor, F/A-18E/F Super Hornet и F-35 Lightning, а также вертолеты AH-64 Apache и элитную пилотажную группу ВМС США "Голубые ангелы". Помимо этого, накануне в американскую столицу доставили две боевые машины пехоты M2 Bradley. Также присутствовали два танка M1A2 Abrams.

Президент США Дональд Трамп традиционно выступил с торжественной речью у Мемориала Авраама Линкольна. Его сопровождала первая леди Мелания.

"Я хочу, чтобы вы знали, что мы вернемся на Луну очень скоро и однажды, в скоро времени, мы установим американский флаг на Марсе", — заверил Трамп.

День независимости США

День независимости США

День независимости США

День независимости США

День независимости США

День независимости США

День независимости США

День независимости США

Не обошлось и без неприятных инцидентов. Трое активистов сожгли флаг США возле Белого Дома в то время, как там находился Трамп. Таким образом злоумышленники выступили за "мир без США".

Отмечается, что их задержала полиция, двум из них представили обвинения. В процессе их "поимки", пострадали двое сотрудников полиции, которых госпитализировали.

Как известно, День независимости США приурочен к принятию в 1776 году декларации, провозгласившей свободу США от британского владычества.

STUNNING: Fireworks filled the sky above the National Mall in Washington, D.C. on Independence Day. 🎆 https://t.co/76QfY3Q4oI pic.twitter.com/8Hq5TSGD0e — CBS News (@CBSNews) 5 июля 2019 г.

Incredible to see all in attendance to hear our @POTUS speak & celebrate our great nation’s Independence Day! 🇺🇸 pic.twitter.com/2graxKsR5H — Stephanie Grisham (@PressSec) 5 июля 2019 г.

The Macy’s 4th of July #Fireworks 🎆🎇 display lasted for about 30 mins in New York City. We condensed the whole show to 40 seconds for you to enjoy!



Happy Independence Day everyone! Hope it was a great one!#NYwx pic.twitter.com/TlEbNtQM5a — WeatherNation (@WeatherNation) 5 июля 2019 г.

The Blue Angels (which you may have seen in the previous video in the thread) surprised everyone, coming back out from behind the Lincoln Memorial towards the end of the #SaluteToAmerica #IndependenceDay celebration.pic.twitter.com/FukczyoJbv — Jan Jekielek (@JanJekielek) 5 июля 2019 г.

Happy Fourth of July! Enjoy your time with family and friends today as we celebrate our great country. I’m grateful to the United States every day for welcoming me with open arms and making my dreams into realities. pic.twitter.com/JBACkPYMQe — Arnold (@Schwarzenegger) 4 июля 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, секретное российское вооружение – атомную подлодку "Белгород" и стратегическую подлодку проекта 955 "Борей" – показали на фото. В сеть попал снимок со спутника, на котором, вероятно, запечатлены данные разработки.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!