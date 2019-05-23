"Танки в пельменях откопают": Соколова предрекла россиянам "Уральскую народную республику"

Скандал с протестами против строительства храма на месте сквера в Екатеринбурге может перерасти в сепаратистское отделение всего Урала.

Такое мнение озвучила украинская журналистка Янина Соколова в своем шоу "Вечер с Яниной Соколовой" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Она начала с того, что разнесла спич топ-пропагандиста Кремля Владимира Соловьева, в котором он обозвал людей, выступающих против строительства церкви, "наследниками бесов".

"Пушка по з*лупливанию, которая пять лет стреляла по Украине, разжигая к нам ненависть, в секунду развернулась и начала мочить россиян. Из-за обычного хозяйственного спора тысячи екатеринбуржцев стали бесами и предателями. Но у этой пушки есть еще одна особенность – там, куда она стреляет, обязательно появляются "добровольцы" Донбасса и "народной республики", – говорит журналистка.

Янина Соколова Скриншот видео

Для подтверждения своих слов она процитировала новость одного из пропагандистских ресурсов, в которой рассказывается о том, что некое "Уральское отделение союза добровольцев Донбасса" (СДД) намерено встать на сторону защитников строительства храма святой Екатерины в центре Екатеринбурга.

"Добровольцы собираются отрезвить бесов, которые защищают сквер. А это флаг "Уральской народной республики" на тех же протестах в Екатеринбурге. Отрикошетило так отрикошетило! Все россияне и Путин должны радоваться, ведь назревает образование еще одной "народной республики"! Ну, если они не согласны с политикой государства, то уральцы имеют же право на самоопределение? Правильно же или нет? А там, глядишь, они и танки в пельменях откопают", – с сарказмом подчеркнула украинская телеведущая.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соколова заподозрила главаря "ДНР" Дениса Пушилина в стремлении развалить Российскую Федерацию. Такой вывод она сделала после его слов о том, что путем террористических "Л/ДНР" может пойти любой регион России.

Также журналистка считает, что упрощение процедуры получения российского гражданства для всех украинцев может привести к развалу Российской Федерации. В этой связи она иронично заподозрила президента России Владимира Путина в работе на интересы Киева.

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