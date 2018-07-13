Там ужинал Скрипаль: стало известно о еще одном пострадавшем в Солсбери

Полиция британского Солсбери заявила о еще одном возможном пострадавшем от отравления нервно-паралитическим ядом "Новичок".

Отмечается, что инцидент произошел в ресторане Zizzi, где ужинал экс-шпион Сергей Скрипаль до того, как попасть в больницу, передает Sky News.

Известно, что пострадавший — мужчина в возрасте около 30 лет.

"Учитывая продолжающийся инцидент в Солсбери и Эймсбери, мы принимаем меры предосторожности для обеспечения общественной безопасности. По понятным причинам мы не хотим, чтобы люди были встревожены", — заявили правоохранители.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале июля текущего года в Британии, в соседнем с Сосбери городе Эймсбери (графство Уилтшир), произошло еще одно серьезное отравление неизвестным веществом.