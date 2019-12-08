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8 декабря • обновлено в 20:33
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"Там нужен мир!" Папа Римский призвал молиться за успех "нормандской встречи"

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Папа Римский Франциск выразил надежду на то, что встреча в "нормандском формате" 9 декабря в Париже увенчается успехом.

Об этом понтифик заявил во время традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра в Риме и призвал народ молиться. Об этом сообщает "Радио Ватикана" (чтобы увидеть видео, доскролльте до конца страницы).

"Завтра в Париже состоится встреча президентов Украины, России и Франции, и канцлера Германии, известная как "Нормандский формат", с целью поисков решения мучительного конфликта, который годами длится в восточной Украине. Сопровождаю встречу своей молитвой, упорной молитвой, потому что там нужен мир, и вас приглашаю поступать так же, чтобы эта инициатива политического диалога привела к миру в справедливости для этих территорий и их населения", – сказал понтифик.

Папа Римский

Папа Римский

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Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Папа Римский
Место
Италия Рим
Тег
нормандский формат
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