"Там нужен мир!" Папа Римский призвал молиться за успех "нормандской встречи"

Папа Римский Франциск выразил надежду на то, что встреча в "нормандском формате" 9 декабря в Париже увенчается успехом.

Об этом понтифик заявил во время традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра в Риме и призвал народ молиться. Об этом сообщает "Радио Ватикана" (чтобы увидеть видео, доскролльте до конца страницы).

"Завтра в Париже состоится встреча президентов Украины, России и Франции, и канцлера Германии, известная как "Нормандский формат", с целью поисков решения мучительного конфликта, который годами длится в восточной Украине. Сопровождаю встречу своей молитвой, упорной молитвой, потому что там нужен мир, и вас приглашаю поступать так же, чтобы эта инициатива политического диалога привела к миру в справедливости для этих территорий и их населения", – сказал понтифик.

Папа Римский

Папа Римский не в первый раз публично высказывается о ситуации в Украине. Ранее он приветствовал обмен пленными между Украиной и РФ, а также объявлял сбор пожертвований для пострадавшего населения Донбасса.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В понедельник, 9 декабря, в Париже запланированы переговоры по Украине в рамках "нормандской встречи".

6 декабря Владимир Зеленский выступил в прямом эфире на политическом ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", где рассказал о своих планах на саммите.

Стало известно, что лидеры Украины, России, Франции и Германии по итогам переговоров могут подписать документ, основой которого станет "формула Штайнмайера".

Первый президент Леонид Кравчук обратился к оппозиционным фракциям, которые заявили, что выходят на Площадь перед "нормандским" саммитом. Он призвал их поддержать украинскую сторону на переговорах.

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