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"Такую не примут!" В Германии оскандалились заявлением об Украине в ЕС

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Немецкий политолог Александр Рар, приближенный к российским властным кругам, заявил, что Украине не светит членство в Европейском Союзе, поскольку она якобы упустила свой шанс.

Скандальным заявлением разразился он в эфире YouTube-канала "Союз блогеров Украины" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я не могу себе ни при каких обстоятельствах на сегодняшний день представить, что такая страна, как Украина, может стать членом Европейского Союза или НАТО", – высказался он.

Новости
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Александр Рар

Александр Рар

Скриншот из видео

По словам Рара, приняв Украину, ЕС пойдет на жесточайший конфликт с Россией и окажется на гране войны.

"Пока Украина в нереформированном состоянии, в котором она сегодня находится, европейцы ее тоже принимать не будут", – озвучил он.

Кроме того, Рар заявил, что Киев за последние 15 лет мог бы провести необходимые реформы, однако этого не произошло, а время было упущено, поскольку в начале 2000-х годов Евросоюз был богаче и сильнее.

"Расширения Европейского Союза на восток не будет. Просто в Украине это должны понимать", – с желчью резюмировал он.

В Германии оскандалились заявлением об Украине в ЕС

В Германии оскандалились заявлением об Украине в ЕС

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Швейцарии заявили, что аннексированный Крым всегда принадлежал России.

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Место
Германия
Теги
вступление в ЕС Европейский Союз НАТО
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Serov Oleg
Serov Oleg
свидобы.дло уже и не возмущается...ну,кроме идиота злопыхателя,разве....
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Махов Макс
Махов Макс
Зачётный хрюкальник рашеншвайне! Бгггггаааа
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Есть категория политиков, как в Украине ,так и в Европе, в задницу которых вставлена рука Кремля. Вставлена так глубоко, что может шевелить их губами. И прикол в том ,что Кремль шевелит их губами, а потом ссылается на их мнение ....
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