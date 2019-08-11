"Такую не примут!" В Германии оскандалились заявлением об Украине в ЕС

Немецкий политолог Александр Рар, приближенный к российским властным кругам, заявил, что Украине не светит членство в Европейском Союзе, поскольку она якобы упустила свой шанс.

Скандальным заявлением разразился он в эфире YouTube-канала "Союз блогеров Украины" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я не могу себе ни при каких обстоятельствах на сегодняшний день представить, что такая страна, как Украина, может стать членом Европейского Союза или НАТО", – высказался он.

Александр Рар Скриншот из видео

По словам Рара, приняв Украину, ЕС пойдет на жесточайший конфликт с Россией и окажется на гране войны.

"Пока Украина в нереформированном состоянии, в котором она сегодня находится, европейцы ее тоже принимать не будут", – озвучил он.

Кроме того, Рар заявил, что Киев за последние 15 лет мог бы провести необходимые реформы, однако этого не произошло, а время было упущено, поскольку в начале 2000-х годов Евросоюз был богаче и сильнее.

"Расширения Европейского Союза на восток не будет. Просто в Украине это должны понимать", – с желчью резюмировал он.

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