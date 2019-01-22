''Тактичный и всегда на ''вы'': раскрылась неожиданная деталь о Путине

Президент России Владимир Путин ранее был достаточно тактичным и никогда не позволял себе лишнего.

Об этом рассказал экс-глава украинского государства Виктор Ющенко в программе "Мага" на телеканале "112 Украина". "Я не могу что-то плохое сказать о наших отношениях. Это правда... Те контакты, а их было очень много, и на уровне премьерства, и на уровне президентства, они мне много чего принесли интересного", – рассказал он.

Бывший президент также вспомнил, как Путин приходил к нему в гости и в Безрадичах посещал "бандеровскую хату — крыивку".

Виктор Ющенко и Владимир Путин Корреспондент

"Я такого Путина не знал, как сегодня. Я не помню случая, чтобы он сказал что-то подлое, чтобы он это сделал брутально, без уважения. Путин-1, при котором мне пришлось работать, был достаточно тактичным мужчиной. Он никогда не говорил "нет". Он всегда говорил "вы", – заявил Ющенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский аналитик, профессор Московского государственного института международных отношений Валерий Соловей спрогнозировал, что в 2019 году в России начнутся массовые протесты, которые "похоронят" президента России Владимира Путина.

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