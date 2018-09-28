Уже сейчас можно подводить некоторые итоги визита президента в США. Как и планировалось, вчера вечером он принял участие в церемонии передачи двух катеров класса "Айленд" от Береговой Охраны США – в распоряжение ВМФ Украины. Президент выдал жесткую речь в адрес Кремля, а на военно-морской базе уже можно было не пересаливать дипломатией и называть вещи своими именами.

В общем, пересказывать текст этой речи – нет никакого смысла, желающие могут самостоятельно все посмотреть, мы же обратим внимание всего на два момента, которые показались наиболее значимыми. Первый из них можно было наблюдать в момент подписания меморандума, или по нашему – акта приема передачи катеров. Акт подписывали два адмирала, командующих американской Береговой охраной и украинскими ВМФ, но выглядели они очень похоже, и сходу понять, где наш и где американец, мог только военный моряк или человек, лично знающий одного из двух адмиралов.

Форма отличается только небольшими деталями, и это нельзя не заметить. Да, это какие-то внешние атрибуты, но уже они сигнализируют о том, что Украина возвращается в цивилизованный мир, и все приводится в соответствие с теми нормами и правилами, которые существуют там, смело отметая "традиции" совка и прочий бесполезный хлам.

Собственно говоря, нам нечего брать в виде традиций от совкового флота, ибо там – нечем гордиться и нечего ставить в пример. В отличие от американского флота, который показал себя самой грозной морской силой во Второй Мировой Войне, и остается таковым и сегодня, у совкового флота просто нет никаких славных страниц, которые можно было бы вспомнить хотя бы без содрогания.

С самого начала Второй Мировой Войны совковые флоты стояли на базах и вяло отстреливались от налетов авиации противника. Совковая историография рассказывает о том, что командующий флотом Кузнецов, в отличие от сухопутных коллег, в ночь на 22 июня 1941 года привел флоты в боевую готовность и они дали первый бой противнику.

На самом деле, это, как и почти все остальное – ложь. Когда флоты приводятся в боевое положение, они, как минимум, выходят из своих баз и выстраивают боевые порядки в направление противника. Ничего этого 22 июня не произошло.Кроме того, никакой особой активности совковых флотов генштаб сухопутных войск Германии не зафиксировал, а Балтийский флот и вовсе был блокирован поставленными минными полями и так до конца войны и простоял на базе.

Черноморский флот тоже не может похвастаться ни единым морским боем с противником. Зато позора было хоть отбавляй. Достаточно вспомнить, как драпало флотское и сухопутное командование из Севастополя, или как был взорван Инкерманский укрепрайон, чтобы позор нечем было смыть даже спустя десятилетия. Как и во времена "Крымской войны" 1855-56 годов, моряки сражались в качестве пехоты, но никаких морских викторий за ними не числится.

Именно поэтому надо брать пример и перенимать опыт у тех, кто умет воевать и побеждать на море.

Поэтому-то наши моряки уже очень похожи на американцев и формой, и выправкой, а даст бог – будут похожи и своими умелыми действиями. Ну а второй момент, который нельзя обойти стороной – украинские флаги на полученных катерах. Если кто смотрел трансляцию – заметил, как операторы показывали церемонию поднятия флагов, не разгуливая камерой влево, чтобы не было видно ничего, кроме кормы. Похоже, там располагалось оборудование и вооружение, которое пока нет смысла показывать противнику, чтобы у него была интрига в том, что эти катера умеют делать.

Скажем так, на сегодня это – самые крупные боевые машины, которые мы получили от наших партнеров, но судя по церемонии подписи акта приема-передачи, именно с этими катерами отработан механизм передачи крупных систем вооружения, которыми являются катера или корабли. Что-то подсказывает, что такая безоплатная передача – не будет последней, и мы увидим еще более крупные кораблики с нашими флагами на корме.

Просто задумаемся на минуточку о том, что мы впервые за все годы независимости получаем нечто подобное, и хотя еще недавно казалось, что дело да реальной передачи так и не дойдет, теперь все имели возможность на это посмотреть собственными глазами. Однако, кто-то в это время набрасывал привычную субстанцию на вентилятор. Сегодня произошел реальный прорыв в поставках крупных систем вооружений, на фоне которых ни танки, ни вертолеты, например, уже не покажутся слишком большими.

И тем не менее, основное событие произошло чуть раньше, и оно оказалось несколько неожиданным, как по форме, так и по содержанию. Мы, конечно же, имеем в виду речь президента на сессии генеральной ассамблеи ООН.

Откровенно говоря, мы следили за теми тезисами для ООН, которые так или иначе обыгрывались как самим президентом, так и тем небольшим количеством людей, о которых можно сказать, что они "в курсе". Исходя из этого, предполагалось, что речь пойдет об оккупации, миротворцах и беспределе, устроенном россиянами в Азовском море.

В общем, так оно и было. Порошенко довольно четко и обоснованно говорил о необходимости проведения миротворческой операции в оккупированной части Донбасса, под мандатом ООН, и о положении в Азовском море, где РФ, незаконно построив свой мост, создает все больше препятствий международному судоходству через Керченский пролив, но все это были детали общей, куда более крупной конструкции, которую трудно было ожидать именно от этой речи, в этом месте и в это время.

Собственно говоря, Порошенко вел речь не как глава государства Украина, а как глава государства – сооснователя ООН. Такого мы еще никогда не видели, в исполнении руководителей нашей страны, и в общем, именно такая подача речи оказалась неожиданной. Порошенко вел речь не об Украине, как таковой, и не о войне, которую развязала РФ, а о самой ООН, ее роли в современном мире, и о том, насколько она стала далека от своих базовых функций.

Так, он поставил в упрек ООН отсутствие вменяемой реакции на целый ряд нарушений Устава ООН, в исполнении ее постоянного члена Совета Безопасности – российской федерации. Коротким списком он очертил только часть из них – агрессию против Грузии и Украины, варварскую войну в Сирии, а кроме того – еще один отвратительный аспект, который демонстрирует нынешняя Московия – заложники. В самом деле, как-то незаметно и без особого возмущения со стороны мировой общественности, Московия сделала повседневной практикой захват заложников, пытки, унижения и убийства тех, кто не разделяет ее агрессивные устремления и на свое несчастье, оказался на оккупированной территории Украины.

Но главный посыл был в другом, о том, что ООН была создана для того, чтобы предотвращать военные конфликты, и если уже это не удалось – активно вмешиваться в события, чтобы остановить войну и понизить градус накала конфликта до такого состояния, когда его можно решать цивилизованными, не насильственными способами.

Кроме того, президент заметил, что ООН пытается что-то делать со следствиями агрессивных действий некоторых стран, в частности – РФ, которые провоцируют волны беженцев, а это всегда сопровождается катастрофическим сужением поля прав человека и банальному голоду, который сейчас испытывают 850 млн. человек по всему миру. Он напомнил, что агрессия Московии вызвала волну беженцев и в Украине, и она составляет около 2,5 миллионов человек, и что более важно, Москва не понесла ответственности ни за саму агрессию, ни за ее последствия, в частности – беженцев и лиц, которые подверглись репрессиям на оккупированных территориях

Таким образом, налицо не выполнение Организацией своих базовых функций, ради которых и была создана эта крупнейшая в истории человечества, международная организация. В общем, Порошенко призвал к немедленным реформам, которые дали бы возможность ООН влиять на самые опасные процессы, в том числе – на войны, которых становится все больше, благодаря таким странам, как РФ.

К этому следует вспомнить то, что мы уже слышали из США, а именно. Президент США уже не раз говорил о том, что намерен сокращать финансирование ООН, поскольку не видит ни желания, ни возможностей Организации решать профильные мировые проблемы. Например, Штаты самостоятельно предоставляют гуманитарную помощь по всему миру на суммы, сопоставимые с тем, что тратит вся ООН на эти же цели. Он также заявлял о том, что злоупотребление Москвой своим правом "вето" фактически убило дееспособность всей организации, и если с этим ничего не делать, то пора признать, что надежды на ООН уже не осталось.

Однако подобные вещи Трамп озвучивал в связи с финансированием или прекращением такового международных организаций. То есть, основной тональностью его посыла, все же, была экономическая составляющая, а Порошенко сделал упор на политическую и гуманитарную составляющую, и сделал это именно в стенах ООН, перед лицом руководителей десятков государств.

По факту, Украина впервые и так остро, с обоснованием и доказательствами, выступила инициатором процесса реформирования ООН. И вот в этот момент возникает ощущение, что Украина впервые включена в большую мировую игру и прошла испытание на прочность. В уста Порошенко вложено то, что давно хотят выдать мировому сообществу США, но в исполнении Трампа это будет выглядеть как протекционизм или давление.

Новости Как Москва видит Украину

По крайней мере, Москва мгновенно подняла бы вой на эту тему, а в исполнении Порошенко это звучит совершенно иначе, и главное, россиянам есть что сглатывать кроме подачи о реформах, поскольку президент смачно выдал им за агрессию. Пока они утирались и пытались как-то отреагировать на обвинения и жесткий тон лидера Украины, вопрос о необходимости реформ поднят прямо на Генассамблее, а дальше партнеры уже пойдут вслед за Украиной и будут развивать эту тему до каких-то реальных действий. То есть, мы пошли впереди, а остальные – за нами.

К этому можно относиться как угодно, только вот такой Украины еще никто и никогда не видел, а увидят еще и не такое. В любом случае, американский блиц оказался не просто удачным, а в чем-то – знаковым.