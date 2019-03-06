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/Новости мира

"Такой страны нет!" Соловьев "отменил" Украину из-за НАТО

25.5тЧитать материал на украинском

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев заявил, что Россия не только может не признавать итог будущих выборов в Украине, но и ее саму как государство.

По его мнению, так страна-агрессор должна ответить на закрепление в Конституции Украины ее намерения стать полноправным членом НАТО и ЕС. Наглые выпады Соловьев озвучил в эфире своей программы на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я не понимаю, о чем мы говорим? О какой стране? Страна, которую я знал, которая возникла как независимая Украина, возникла на основании договора со своими гражданами, который был заключен в начале 90-х годов. Где был жестко прописан внеблоковый нейтральный статус страны. Конституция, которая была принята, ставит для меня вообще сомнения возможности признания и хоть какого-то диалога со страной. Потому что она предала своих граждан, приняла изначально меняющий уставные позиции документ. Сказала, что идет теперь в НАТО. Все, поэтому нет больше этой страны", — высказался Соловьев.

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Владимир Соловьев

Владимир Соловьев

Скриншот видео

Однако ему возразил украинский общественный деятель Гордей Белов, который напомнил о нарушении Россией Будапештского меморандума. Этот документ предполагал нерушимость границ Украины в обмен на отказ от ядерного оружия.

Этот аргумент не подействовал на пропагандиста, и он продолжил нагло оправдывать вооруженное вторжение российской оккупационной армии в Украину.

"Нет! Потому что этой страны нет, с которой был подписан Будапештский меморандум. Притом запомните, ведь слово "меморандум", а не "договор". Он не был ратифицирован! Поэтому вы можете ссылаться на него сколько угодно — это не имеет никакого смысла", — съязвил Соловьев.

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Владимир Соловьев

Владимир Соловьев

Скриншот видео

"И мало этого, у нас больше нет договора о дружбе и сотрудничестве. Напомню, у нас также не разделены границы. Россия ничего не признавала! У нас до сих пор границы не проведены. Теперь уже вообще не о чем говорить. Нет той страны, с которой заключались договора. Договора отозваны. Есть "братский" народ, страдающий от нацистской власти. Вот когда ярмо с шеи сбросят — поговорим", — едко подытожил он.

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Тема
российская пропаганда
Персона
Владимир Соловьев
Место
Россия
Тег
НАТО
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
слушать этого дурика-себя не уважать...хай рассеяне его бреду внимают...на них .лохов и рассчитано...)))
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Шпиталева Людмила
Шпиталева Людмила
І отакі недолугі ні в культурному, ні в політико-історичному плані відкрито заробляють гроші, і немаленькі, вливаючи у вуха 80% одебіленого російсько-бояришникового люду нісенітниці, від яких відмовиться, тільки-но йому припече сраку! Не сміши людей, опудало, твоєї срашки навіть і не було, тому-що це московія, а туди ж, нема країни! Це тебе нема і не буде, а Україна Є, БУЛА і БУДЕ! СЛАВА УКРАЇНІ!
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canger ralph
canger ralph
Сильно его прическа на кобздоновскую смахивает... Совпадение? Не думаю...
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