Ну и прогнозы. Сначала о плохом:

Разные издания и банки подсчитывают возможное сокращение экономики на 2й квартал.

На Уолл-стрит разные банки и издания выдают свои предсказания о том, насколько сильно будет падение экономики. Я лишь ставлю их цифры, потому претензии не ко мне.

По мнению JPMorgan Chase, самого крупного банка США, падение ВВП в Америке на 2й квартал - 14%. Безработица у нас начнёт расти вот вот и предполагается дойдёт до ~6,5% от сегодняшних ~3,5%.

В Европе находится эпицентр кризиса и потому там ожидается падение от 22% по ЕС в целом до возможных 30% в Англии. Отдельные страны, такие как Италия, Португалия, Греция, Кипр могут увидеть и 36-38% сокращения ВВП, на уже имеющихся там проблемах.

В Китае предполагают падение ВВП на 31%-37%, так как ещё и ещё раз подтверждено, что Китай, это ничто и ничего, без западной покупательской способности.

В Европе центробанк в такой панике, что они уже готовят выкупных на 821 миллиард $ и вся иностранная помощь будет сокращена или заморожена. Как и въезд на территорию ЕС, будет практически целиком закрыт. Я не помню, чтобы европейский центро банк с такой быстротой, реагировал на такие вещи и вызовы раньше. Но и такого резкого падения, даже в пик кризиса 2008 года, не было.

О европейской безработице вообще не говорим - там ожидается под 15-16% среди взрослого населения и под 50% среди студентов.

Я пока не вижу цифр по ВВП Японии, но там не лучше ситуация.

Предсказания банка UBS из Швейцарии примерно такие же, с той разницей, что они ожидают меньше падения в США: 9-10% и больше для ЕС 23-25%.

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Приятные новости в том, что:

1. Бензин продолжит идти вниз. Так как судя по всему арабы таки нагнули Россию. В России также проблемы с продажей энергии в Китай, которые на всех последних новостях, в дополнение не хотят попасть под американские санкции и отказываются брать русскую нефть.

2. Американский доллар продолжит и укрепит своё международное положение, как одна из 3х непотопляемых валют всего мира. В доллар кинулись на сегодня абсолютно все. И по отношению к доллару, все остальные валюты падают вниз. Включая британский фунт, который дошёл до 1 фунт = 1,15$ нижайшая отметка за многие годы. Йена и Евро не исключение. Остальные валюты также. То есть уже невероятно крепкий доллар, период которого начался в 2014-2015 году, ещё больше укрепляется. Циклы слабого сильного долларa идут по 15-20 лет как правило. Слабый доллар хорош для экспорта и выплаты кредитов. Тогда как сильный доллар стабилизирует и даёт толчок внутренней американской экономике и наоборот хорош для взятия кредита.

3. Это хорошо потому, что косвенно означает, что наше падение получит очень серьёзный отброс от дна вверх и выход из кризиса будет точно также резкий. Я предполагаю, что весь цикл займёт около года и придёт к норме к апрелю-маю 2021 года. Перелом с вирусом нужно ждать в середине лета я надеюсь.

4. Ранее на этой неделе ФРС заключило договор с 5ю центральными банками мира: из Канады, из Англии, из Японии, из ЕС и из Швейцарии, по их просьбе снизить ставку на обмен валюты, чтобы дать возможность брать американский доллар взаймы проще по всему миру. Почему? Банки по миру уже неделю сидят на ликвидном дефиците - у них исчезли наличные деньги, так как все в панике бросились в банкоматы. Только США и его очень укреплённая реформами 2009 года при Обаме банковская система, имеет в наличности очень большие резервы, которые запросто может вкинуть в рынки. Банки сидят на 3-4 триллионах долларов наличных денег в Америке. А ФРС не будет препятствовать более дешёвому обмену, так как дефицита наличности у нас не предвидится. Потому я ожидаю, что уже на следующей неделе евробанки будут залиты наличными, пришедшими из США.

В общем боль будет резкой и быстрой. Всем приготовиться.

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